Přímá linka z Prahy do Káhiry se vrací, Smartwings budou létat dvakrát týdně

Letadlo bude odlétat z Letiště Václava Havla Praha vždy ve středu a v sobotu ve 22:50 s příletem do Káhiry ve 3:40 místního času. Pro zpáteční let z Káhiry do Prahy počítá letový řád s odletem z Káhiry ve čtvrtek a v neděli ve 4:30 místního času a na Letišti Václava Havla letadlo přistane v 7:35. Z Prahy Smartwings nabízí také lety do egyptské Hurghady a Marsa Alam.

„Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme vůbec poprvé nabídnout přímé letecké spojení mezi Prahou a egyptskou Káhirou. Pro letní letový řád počítáme s dalším navýšením přepravní kapacity a frekvencí letů do této atraktivní destinace,“ řekl obchodní ředitel Smartwings Petr Šujan.

26. ledna 2022

Naposledy přímo z Prahy do Káhiry létal dopravce ČSA, provoz linky ukončil v roce 2011, uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Od té doby je Praha bez přímého spojení s egyptským hlavním městem.

V zimním letovém řádu nabídnou Smartwings z českých letišť přímá spojení do více než 20 destinací. Z Prahy například do Dubaje, Španělska, na Kanárské ostrovy či nově do turecké Antalye. Skupina Smartwings Group bude v zimním letovém řádu provozovat lety z České republiky, Polska, Německa, Slovenska a Maďarska.

Letiště Praha za první pololetí letošního roku odbavilo 5,8 milionu cestujících, meziročně zhruba o 36 procent více. I přes meziroční růst letiště nevyrovnalo čísla z předcovidového roku 2019, kdy za půlrok odbavilo 7,8 milionu lidí.

Podle Řízení letového provozu ČR vzrostl provoz v prvním pololetí o 12,2 procenta na 268 765 letů. Pražské letiště z nich obstaralo asi 52 tisíc, meziročně asi o 16 procent více. Předseda představenstva společnosti Letiště Praha Jiří Pos na sociální síti X uvedl, že 12. srpna letiště přesáhlo hranici osmi milionů odbavených cestujících.