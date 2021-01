Módní byznys neopouštím. Blažek představil plán na obnovu firmy v insolvenci

Českou značku pánské módy založil Ladislav Blažek v roce 1997, dodnes má desítky kamenných obchodů v České republice a prostřednictvím sesterské firmy i na Slovensku.

Prodej se však v minulém roce prakticky zastavil kvůli vládním restrikcím a společnost se dostala do milionových dluhů. Po vyhlášeném moratoriu a insolvenci se Ladislav Blažek rozhodl pro reorganizaci firmy. „Pevně věřím, že se mi podnik podaří opět přivést k prosperitě,“ dodává.

Mohl byste stručně shrnout vývoj během roku a vyčíslit konkrétně propady tržeb? Proč se podle vás třeba z internetu nepodařilo získat víc?

Na konci února jsme uvedli do prodeje novou kolekci jaro/léto 2020, záhy na to přichází první lockdown. Všechny obchody jsme museli uzavřít, nová kolekce visela bez užitku v zavřených obchodech dlouhé týdny a hodnota zboží samozřejmě v čase klesá. Přišli jsme o celou jarní prodejní sezonu a výpadek tržeb dosáhl sto milionů korun.

Míra nejistoty byla ohromná a příprava krizových plánů nesmírně obtížná. Zkušenosti s obdobnou situací nikdo z nás neměl. Neprodleně jsme zahájili proces ekonomické restrukturalizace s cílem maximálního snížení nákladů napříč celou firmou.

Prodeje na e-shopu se zvýšily o desítky procent, ale má to své limity. Online prodej nemůže nahradit zážitek z nakupování. Zákazníci si chtějí osahat italské látky, ze kterých šijeme kolekce, využít doporučení personálu, vyzkoušet si různé kombinace oblečení a porovnat padnutí rozdílných velikostí. Využívají také našich krejčovských služeb, které nabízíme ve všech našich obchodech. Bohužel tento zákaznický servis žádný online prodej neumí zprostředkovat.

V létě jsme vyprodávali jarní kolekci za likvidační ceny a ekonomické ztráty se dále zvyšovaly. S mírným optimismem jsme čekali na září. Do prodeje jsme uvedli novou kolekci podzim/zima a téměř vzápětí udeřila druhá vlna pandemie a druhý lockdown na sebe nenechal dlouho čekat. Opět jsme měli všechny obchody zavřené.

Ztráta podzimní sezony nám způsobila další výpadek tržeb téměř 150 milionů. V tuto chvíli bylo jasné, že restart podniku prostým dalším provozem nebude proveditelný a restrukturalizace našich závazků bude nevyhnutelná.

Na konci prosince vaše společnost podala návrh na insolvenci. Tříměsíční moratorium bylo jen oddálením konce, nebo je stále možnost firmu zachránit?

Celý podzim jsme vedli velmi intenzivní jednání s našimi věřiteli a vypracovali jsme precizní reorganizační plán, pro který jsme získali masivní podporu nadpoloviční většiny našich věřitelů v čele s Komerční bankou. Důležitá je výše a rychlost uspokojení jejich pohledávek. My jsme se domluvili na uspokojení z provozu ve výši nižších desítek procent po dobu následujících tří let. To je opravdu nadstandardní, protože v podobných případech se tento ukazatel pohybuje pouze v jednotkách procent.



Předschválená reorganizace Předschválená (též předbalená) reorganizace je taková, na které se dlužník a jeho nejvýznamnější věřitelé dohodnou předem, ještě před zahájením samotného insolvenčního řízení.

Podle dosavadních informací jste požádali o reorganizaci (a soud ji v úterý povolil - pozn.red.) Jaké máte přesně plány?

Ano, konkrétně o předbalenou reorganizaci, a to díky masivní podpoře našich věřitelů, kteří podpisem hlasovacích lístků potvrdili, že hlasují pro přijetí našeho reorganizačního plánu a tím pro záchranu podniku.

Plán má za cíl částečné uspokojení z provozu podniku po dobu tří let a v této souvislosti plánujeme uskutečnit především následující opatření. Jednak přizpůsobit obchodní model změnám nákupního chování a novým potřebám zákazníků. Proces přípravy a výroby kolekcí již nebude probíhat v tak velkém předstihu. Obrovský důraz bude na větší flexibilitu výroby a dodávek zboží a razantní snížení skladových zásob. Nutné bude další posílení online prodeje a optimalizace maloobchodní sítě co do počtu a velikosti prodejen. Budeme se muset chovat maximálně efektivně a ekonomicky, abychom dokázali maximalizovat naše hospodářské výsledky, které půjdou ve prospěch věřitelů.

Hledal jste tedy podporu i u svých věřitelů? Jak probíhala jednání s nimi?

Podporu nadpoloviční většiny našich věřitelů jsme získali už v průběhu moratoria. Další hlasovací lístky pro přijetí našeho reorganizačního plánu od zahraničních věřitelů jsou již na cestě. Podporu tedy máme obrovskou. Všichni naši obchodní partneři vyjádřili zájem o zachování vybudovaných a lety prověřených obchodních vazeb.

Jak hodnotíte státní pomoc, byla pro vás užitečná, tak jak byla nastavená?

Částečná pomoc nakonec dorazila, jsme vděční. Nicméně zpoždění výplat státní pomoci bylo v řádech měsíců a administrativní zátěž spojená s podáváním žádostí byla doslova obrovská. Za velmi nešťastný považuji princip, kdy o podporu bylo možné žádat pouze zpětně, konkrétně až po vyplacení mezd nebo zaplacení nájmu.



Většinu prodejen máte v nákupních centrech. Jak probíhala během koronakrize jednání s nimi?

Až na výjimky velmi složitě a zdlouhavě. Na jaře to byla zákopová válka téměř bez komunikace. S postupem času se začalo zvolna jednat, ale uplatňovala se vyčkávací taktika, žádná rozhodnutí a když, tak jen krátkodobá. A teprve koncem roku pod tíhou okolností druhé vlny pandemie se rozeběhla konstruktivní jednání, která ještě nejsou zdaleka u konce, ale věřím, že se podaří vyjednat pro obě strany smysluplné podmínky, které umožní další společné fungování.



Na jaře o vaši společnost projevila zájem konkurenční Pietro Filipi, ta ovšem nyní také uvažuje o insolvenci. Jednáte s nějakými dalšími investory? S kterými, jak jsou jednání daleko?

Módní maloobchod patří celosvětově v souvislosti s koronavirovou pandemií mezi nejvíce zasažená odvětví. Investoři tedy přirozeně vyčkávají, až se krize přežene. Navíc momentálně panují diametrálně odlišné představy vlastníků a případných zájemců o podmínkách případného kapitálového vstupu a jeho ocenění.



Insolvence ovlivní i život vašich zaměstnanců, kteří pracují ve výrobě a v maloobchodě. Kolik jich v současné době máte a víte už, co s nimi bude dál? Jak jste to s nimi řešili?

Já se maximálně snažím svůj byznys udržet. Situaci máme stále pevně v rukou a společně s našimi věřiteli předpokládáme, že reorganizační plán úspěšně splníme, pandemie odezní, začne se opět normálně obchodovat a Blažek tady bude dalších třicet let. Zaměstnanci jsou tedy v bezpečí.



Jak jste poslední měsíce prožíval vy osobně?

Samozřejmě ve velkém pracovním tempu. Absolutní prioritu mělo vše, co souvisí se záchranou podniku, především tedy jednání s věřiteli a intenzivní příprava reorganizačního plánu.