Tržby maloobchodníků stále klesají, v prvním čtvrtletí nelze čekat zlepšení

V lednu prodeje opět ovlivňovala protiepidemická opatření, většina prodejen nepotravinářského zboží nemohla prodávat vůbec nebo v omezené míře. Pokles ale zaznamenaly i prodejny potravin či čerpací stanice. Rostly pouze nákupy přes internet a zásilkové služby.



Zdroj: ČSÚ

Prodej prostřednictvím internetu si dlouhodobě udržuje vysokou dynamiku růstu, v lednu tržby vzrostly o 34,5 procenta. Naopak prodej v kamenných prodejnách klesl ve všech sortimentních skupinách zboží. I prodejny s převahou potravin zaznamenaly pokles tržeb o 3,1 procenta, specializované prodejny potravin o 19,3 procenta.



„Z dat obchodníků je patrné, že v lednu 2021 došlo k výraznému meziročnímu poklesu tržeb. Lidé po Vánocích zůstali doma a do obchodů se příliš nehrnuli. Navíc mnohé obchody musely být nuceně uzavřené. Období povánočních výprodejů lze proto označit za fiasko,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Opětovné zavření obchodů si na tržbách jednoznačně vybírá svou daň. Maloobchodní tržby v České republice bez zahrnutí prodeje aut v lednu proti prosinci klesly o 6,6 procent. Meziroční propad tržeb se tak prohloubil na -6,5 procenta z předchozích -0,8 procenta.

O mírně pozitivní překvapení se postaralo zahrnutí prodeje aut. Ten se na meziměsíční bázi se v lednu zvýšil o 6 procent, což v meziročním srovnání znamená růst o 1,4 procenta. Bez očištění o kalendářní vlivy to znamená činí meziroční propad o 5,6 procent. Celkově se tak maloobchod v lednu bez očištění o kalendářní vlivy nacházel v meziročním propadu 8,0 procent po předchozím růstu o 0,4 procenta. Náš odhad i medián trhu činil -7,1 procenta, což v souhrnu znamená zanedbatelné překvapení, ovšem jde to na vrub prodeje aut, do čehož spadají i nákupy firem.

Tržby za prodej oděvů a obuvi klesly o 74,1 procenta. Koronavirus výrazně snížil poptávku po nákupu formálních oděvů, protože vedl k rušení společenských akcí. Poptávka po ležérní módě vykázala vyšší míru stability, přesto ji lze označit za nedostatečnou. V následujících měsících proto může dojít ke krachům některých módních značek.

Nedařilo se ani v dalších segmentech. U výrobků pro kulturu, sport a rekreaci klesly tržby o 33 procenta. U výrobků pro domácnost se snížily tržby o 23,9 procenta. Nedařilo se ani prodeji kosmetických a toaletních výrobků a propad tržeb byl zaznamenán i u obchodů s počítačovým a komunikačním vybavením.

Opatření proti šíření koronaviru pokračují i v dalších měsících, takže v prvním čtvrtletí nelze čekat zlepšení. To přijde až s otevřením obchodů. „Za celý rok 2021 čekáme nepatrný růst maloobchodních tržeb o 1,2 procenta, nicméně dosavadní průběh pandemie spíše ukazuje na riziko horšího výsledku,“ říká závěrem ekonom Komerční banky Michal Brožka.