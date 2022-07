Přes památky a rovinky. Příbramsko-táborská rychlodráha v Audi RS 6

Když připravujeme seriál o řidičských cestách, většinou mají vybrané trasy několik desítek kilometrů. Někdy 50, někdy třeba 80 – prostě tak akorát na svezení s běžným sportovním autem, abyste neriskovali, že mu praskne nějaká hadička nebo vám nějaká cévka. Naše dnešní cesta měří přes 130 kilometrů, a stejně to vlastně nakonec byla jen taková rychlá jednohubka. Teorie relativity sice říká, že člověku pohybujícímu se vysokou rychlostí by měl čas ubíhat pomaleji než člověku v klidu, ale my jsme měli přesně opačnou zkušenost. Ani jsme se nenadáli a byli jsme v cíli.

Při vší úctě k Milevsku, tohle město ještě ten zlatý hřeb není. Zastavili jsme se nicméně alespoň na jeho okraji a nakoukli do tamního pečlivě udržovaného kláštera ze 12. století, nejstaršího na jihu Čech.