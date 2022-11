Očima šotouše: posílejte nejhezčí fotografie zaniklých tratí

Zaniklých tratí najdete v Česku spoustu, jen náš seriál už překročil hranici šedesáti dílů. Mezi nejznámější určitě patří úseky ze Zubrnic do Úštěku, z České Lípy do Kamenického Šenova, Chrastu u Chrudimi do Hrochova Týnce nebo z Jáchymova do Horního Slavkova. A to nepočítáme desítky opuštěných vleček nebo nákladišť.

Jistě jste při svých putováních kolem kolejí, nádraží a vlaků narazili na opuštěné místo, kde na vás dýchla opravdová železniční nostalgie. Pochlubte se se svým snímkem ostatním čtenářům.

Svoje úlovky na téma „OPUŠTĚNÉ A ZANIKLÉ TRATĚ“ nám posílejte do konce listopadu. Soutěž bude ukončena 30. listopadu 2022 ve 23:00. Autora fotografie, kterou vyberou naši čtenáři ve speciální anketě, odměníme knihou Železniční motorové vozy z Tatry Kopřivnice.

