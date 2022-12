Očima šotouše: posílejte fotky ze železničních dep a výtopen

Depa, opravny, výtopny, remízy. To jsou termíny, se kterými se železniční komunita sžila od zprovoznění prvních tratí. Některé tyto areály dosud kypí životem, jiné jsou už dávno minulostí. Focení v nich bylo ještě před pár desítkami let jízdenkou rovnou do výslechové místnosti. Doba se naštěstí změnila.

Povedlo se vám vyfotit opravu nějaké lokomotivy nebo jen obyčejný každodenní ruch v depu? Našli jste opuštěnou výtopnu nebo naopak remízu, kde dodnes odpočívají drážní stroje? Těšíme se na vaše snímky.

Svoje úlovky na téma „Železniční depa a výtopny“ nám posílejte do 31. prosince 2022 do 23:00. Autora fotky, kterou vyberou naši čtenáři ve speciální anketě, odměníme knihou Zmizelé koleje, zmizelá nádraží 2.

