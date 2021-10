OBRAZEM: Cesta do pravěku na vlastní kůži. Prohlédněte si muzeum Dinosauria

Unikátní výlet do historie naší planety nabízí návštěvníkům nová turistická atrakce v Praze. Dinosauria Museum Prague se může pochlubit jednou z největších soukromých sbírek opravdových koster dinosaurů a dvou modelů zvířat v životní velikosti. Na vlastní oči se přesunete až do doby před 200 miliony let.