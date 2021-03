Desítky let se touláte Českem. Co vás tady nejvíc překvapuje?

V jak různorodé, pestré a zajímavé zemi žijeme, a to po všech stránkách. Česko někdy vnímáme jako monolit, kde je to všude stejné nebo podobné. Kultura, architektura, jazyk, nátura… Jenže ono je to všude jiné!

Světové treky vedou většinou panenskou přírodou, divočinou a horami bez civilizace. V Česku je to jinak. Vymykáme se. Jan Hocek cestovatel