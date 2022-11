S dětmi na kole. Ovládnout pumptrack je jednoduché, přínos je obrovský

Drop, bunny hop, manual, bank... že nemáte ani páru, co to je? Zkuste se zeptat dětí. Dozvíte se, že drop a bunny hop jsou druhy skoků, manual je jízda po zadním kole bez šlapání a bank není vaše „spořka“, ale jakákoliv šikmá plocha ke sjíždění. A když to děti nebudou znát, dejte je na BMX nebo vezměte na pumptrack. Brzy se od kamarádů naučí podobných slangových výrazů desítky (a procvičí angličtinu), hlavně se však výrazně zlepší v jízdě na kole.

Bezpečné hřiště

Trať BMX je vlastně uzavřené hřiště. Jako rodič oceníte, že zde nehrozí žádné vnější nebezpečí jako ve volné přírodě nebo na silnici. Děti se tu učí dovednosti, které se pak hodí při všech typech jízdy na kole. Baví je, jak rychle si nové schopnosti osvojují. Rodiče jsou zase rádi, že při BMX děti používají chrániče velkých kloubů, páteřové chrániče a integrální celoobličejové přilby. Naučit se jezdit na dráze pro BMX má obrovský přínos pro koordinaci, cit pro kolo i zvládání nenadálých situací.

Speciálních BMXových drah u nás zatím bohužel není mnoho a většinou je používají pro organizované tréninky závodní oddíly. Na některé dráhy se jednotlivec ani nedostane. Naštěstí jsou tu ještě pumptracky...

Žádné šlapání, jen pumpování

Pumptrack je jakýmsi zmenšeným simulátorem jízdy na trati BMX. V poslední době tyto dráhy vyrůstají obrovskou rychlostí – snad v každém větším městě už nějaký pumptrack najdete. A i tak jich je stále málo – bývají doslova obsypány dětmi i dospělými. Jejich obliba i přínos jsou obrovské. Už samotný název napovídá, o co tu jde – pumptrack je složeninou slov pump – tedy pumpovat a track – dráha. Kolo se tu nepohání šlapáním, ale pumpováním těla, šlapat se dokonce vůbec nedoporučuje, můžete si totiž škrtnout o zem a vyhodit se ze sedla.

Jezdec stojí v pedálech, v žádném případě nesedí na sedle, má jemně pokrčená kolena a pokrčené lokty vytočené vně, nikoliv k tělu. Dětští trenéři tomu postoji říkají „žabička“. Stačí cítit nerovnosti pod sebou a přijít na to, kdy je třeba se zhoupnout a kdy naopak vytrčit. Pohyb trochu připomíná práci s velkou obouruční pumpou nebo pumpování vody ze starých studen. Logika pohybu je stejná jako při houpání na houpačce, na obojí děti přijdou velice rychle, stačí je nechat, dát jim čas, jemně korigovat a nabádat, aby nešlapaly a jen stály v pedálech.

Děti pumptracky ohromně baví. Tato práce s těžištěm a pochopení koordinace trupu, kolen a paží je stěžejní pro jízdu v terénu, ve sjezdech, při přejezdu nerovností.

Hlína, nebo asfalt?

Pumptracky bývají buď přírodní, nebo asfaltové, na jízdu povrch nemá velký vliv, přírodní je výrazně levnější, avšak vyžaduje neustálou údržbu a opravování a také se důsledně zakazuje ježdění za vlhka a jízda na koloběžkách – jejich stupátka strhávají hrany terénních vln a ničí jej. Asfaltový pumptrack má naopak životnost obrovskou a lze jej využít i na koloběžce nebo na bruslích.

Důležité je také říci, že skatepark a pumptrack není jedno a totéž a styl jízdy na nich je zcela rozdílný. Se zvyšující se rychlostí jízdy na pumptracku je třeba změnit styl, a tím si osvojovat další dovednost, která se může hodit v terénu, pokud už rychle za sebou jdoucí nerovnosti nelze propumpovat, je třeba je projet po zadním kole, takzvaným manuálem. Jízdu po zadním kole je dobré zkoušet i po rovině, začněte s nadhazováním předního kola, hledejte těžiště.

Až dalším stadiem jízdy je skok. Přeskakují se buď takzvané dvojáky – dva menší skoky rychle za sebou, nebo lavice. U lavice je nutné dopadat až za hranu, na plochu, která klesá ve směru jízdy. K základnímu nácviku skoků – takzvaných dropů zprvu poslouží nízké obrubníky s malým převýšením, pro nácvik bunny hopu (výskoku) jakákoliv viditelná překážka na zemi. Začínáme s čárou, větví či provazem na zemi, s něčím měkkým, o co se nezničí zadní ráfek. Překážku, kterou chceme přeskočit, pak postupně zvyšujeme. Pohyb vychází z celého trupu, velkou roli hrají ruce. Nášlapné systémy treter a pedálů jsou při nácviku bunny hopu spíše na obtíž.

Obyčejné obrubníky jsou skvělou učební pomůckou i pro nácvik přímé jízdy a rovnováhy. Nejdřív začneme s jízdou po postranní čáře nějaké opuštěné vozovky nebo okraji chodníkové dlažby, později přejdeme na vyvýšený obrubník.

Ve městech je spousta podobných pomůcek, ale pumptrack je tou nejlepší.