Do Japonska jezdí miliony cykloturistů, nové stezky mají přilákat Evropany

Po celém Japonsku byly vybudovány nebo se plánují specializované cyklistické stezky. Téměř deset cyklotras v lokalitách od ostrova Hokkaidó na severu po prefektury Nagasaki a Óita na jihu ostrova Kjúšú již využívá zrušené železniční tratě.

Regionální železnice, které byly dříve životně důležité pro místní komunity, byly postupně zrušeny, protože automobilismus, vylidňování a přechod k vysokorychlostním meziměstským vlakům snížily počty cestujících. Kromě těchto faktorů k uzavření některých regionálních železničních tratí přispěl také nedostatek peněz a poptávky k jejich obnově po poškození při přírodních katastrofách, píše agentura Kjódó.

V současné době existuje asi desítka železničních tratí, na kterých byl provoz částečně nebo zcela zrušen, protože je poškodily přírodní katastrofy, jako jsou silné deště, tajfun či zemětřesení. Budoucnost některých z těchto zadlužených tratí se zdá být nejistá a provozovatelé železnic a místní samosprávy mají zájem na tom, aby se daly využít jinak.

Cyklisté v tokijské čtvrti Ginza

V prefektuře Nagasaki se nyní pracuje na přestavbě opuštěné železnice, která by se měla proměnit v cyklistickou stezku, a zúčastněné strany doufají, že se jim podaří vytvořit atrakci světové úrovně pro cykloturistiku. Šestnáct let po tom, co tudy projely poslední vlaky, se 35kilometrový úsek někdejší železniční tratě Šimabara dlouhé přes 78 kilometrů přestavuje na cyklostezku. Provoz na tomto úseku v 90. letech několikrát zastavila série erupcí nedaleké sopky, přímou příčinou jejího uzavření v roce 2008 byl nakonec nedostatek cestujících.

Město Minamišimabara, do jehož pravomoci spadají oblasti zahrnující tento úsek, se v roce 2019 rozhodlo přeměnit jeho větší část na stezku pro cyklisty a pěší. Cyklostezka byla částečně otevřena v roce 2022, zbytek má být k dispozici v novém fiskálním roce, který začíná v dubnu, i když úřadům dělá starosti vysoký růst nákladů na výstavbu. Ve městě se nachází zřícenina hradu Hara, který je na seznamu světového kulturního dědictví a který byl téměř před 400 lety dějištěm šimabarského povstání, bitvy mezi rolníky, většinou křesťany, a šógunátem Tokugawa. Jsou tam i horké prameny.

„Chceme přilákat lidi, kteří rádi jezdí na kole a pobývají v oblastech s horkými prameny,“ říká 42letý zaměstnanec města Hiromasa Jošioka. „Jízda po široké silnici je úžasná.“

Cykloturistika je v Japonsku stále populárnější díky svým zdravotním přínosům. Může být i relativně levnou aktivitou, která lidem poskytuje nenáročný způsob, jak se přiblížit k přírodě.

Mírné stoupání tras původně určených pro vlaky je přitom ideální pro cykloturistiku. Stávající stanice a další zařízení jsou pak ideálními odpočívadly.

Podle vládních dokumentů bylo v Japonsku v období od dubna 2010 do dubna 2023 zrušeno přibližně 560 kilometrů železničních tratí. Vládní program, který podporuje přeměnu těchto tratí na cyklostezky, schválila vláda v červnu 2018.

Ještě před schválením vládou byla v roce 2016 otevřena v prefektuře Ibaraki, severovýchodně od Tokia, 180 kilometrů dlouhá cyklostezka. Ta zahrnuje opuštěné koleje bývalé železnice Cukuba a veřejnou silnici vedoucí podél jezera Kasumigaura. Okružní trasa přitahuje mnoho cyklistů, kteří oceňují její snadno dostupnou polohu a retro atmosféru se starými nádražními budovami využívanými jako odpočívadla.

Další cyklistická trasa přetvořená ze železniční tratě je Kubiki v prefektuře Niigata, která vede více než 30 kilometrů podél pobřeží Japonského moře. Oblibu získala mezi mladými díky postavičce Kubiki Rin, kterou vytvořili studenti místní odborné školy. Postavička je hlavním propagátorem trasy na sociálních sítích.

Průzkum společnosti Roots Sport Japan, která propaguje cyklistiku a běžecké sporty, v roce 2021 ukázal, že v letech 2020 a 2021 přijelo do Japonska 13,82 milionu cykloturistů. Očekává se, že rozvoj cyklostezek by mohl do země přilákat mnoho Evropanů, o kterých je známo, že rádi jezdí na dvou kolech.

„V oblastech kolem nádraží bylo původně mnoho obchodů a přeměna těchto (opuštěných tratí) na cyklistické stezky je účinným prostředkem podpory cestovního ruchu,“ řekl 59letý úředník Masahito Ono. Na starosti má podporu cyklistiky na ministerstvu pro půdu, infrastrukturu, dopravu a cestovní ruch a zároveň je šéfem organizace podporující rekreační cyklistiku Sanso Network. Podle něj je důležité vytvářet prostředí, které je pro turisty snadno dostupné a které má potřebné orientační značení a další vymoženosti.