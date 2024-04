S miniskútrem Tokio můžete bez řidičáku vyrazit na silnici i cyklostezku

Elektrokolo, co vypadá spíš jako motorka a tak se i chová. To je elektroskútr ViaGo Tokio. K jeho řízení navíc nemusíte mít ani řidičský průkaz, můžete na něm poslat dítě do školy a ještě může jet po cyklostezce.