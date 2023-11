Čínská vespa za pár kaček překvapila. Na elektřinu dosviští daleko

Český distributor SWS uvedl koncem léta na tuzemský trh vlastní značku elektrických skútrů a motorek ViaGo. Má ambice stát se významným hráčem na lokálním trhu elektromobility. Z nabídky zahrnující malé skútry pro jízdu bez řidičského průkazu až po výkonnější stroje s dojezdem přes 100 km či specializovaný model pro využití v oblasti doručovacích služeb jsme vyzkoušeli model Bologna. Už svým jménem stvrzuje, že chce být za italského elegána.

Nejsilnější ze skútrů čínské provenience budí v ulicích Prahy zájem kolemjdoucích i kolemjedoucích. Kromě líbivého retro designu inspirovaného slavnou italskou Vespou, zaujme dvoubarevným lakováním s množstvím chromovaných doplňků.

Nezvykle působí i to, že se pohybuje v podstatě neslyšně. To je nezvyk i pro posádku. Slyšíte odvalování pneumatik, šustění větru a jinak jen hluk okolí. Zrcátka se neklepou, žádný přenos vibrací od motoru, prostě nic. Už vás nebudou brnět prsty na rukou ani nohy ve stupačkách. Jen při brzdění motorem a následné rekuperaci je slyšet drobné cvakání.

ViaGo Bologna v číslech hmotnost včetně baterie: 125 kg

nosnost: 150 kg

dojezd na jedno nabití: až 100 km

hydraulické kotoučové brzdy vpředu i vzadu

motor o výkonu 4 000 W

baterie lithiová s kapacitou 40 Ah

doba nabíjení 5–6 hodin

cena: od 49 990 Kč

Technologie rekuperace posouvá využitelnost Bologni o hodně vpřed. I ten, kdo to má do práce třeba 40–45 kilometrů. Zvládne dojet tam i zpět celkem bez omezení. V táhlých klesáních pak i drobným brzděním motorem, třeba při dojíždění na semafor, dokážete o dost prodloužit dojezd. I na indikátoru stavu baterie je vidět, jak políčka přibývají.

Po zapnutí zapalování naběhne multifunkční displej, kterému dominuje digitální rychloměr a indikátor stavu baterie. Kromě údaje, o napětí baterie ve voltech, už jsou ostatní ukazatele srovnatelné s klasikou.

Motorka je tedy v pohotovostním stavu, světla svítí, vše čeká už jen na volbu jízdního režimu a povel „plynové“ rukojeti. Stejně jako u benzinových modelů pravým palcem „nastartujete“ a můžete vyrazit. V téhle fázi si násobným stiskem „startéru“ můžete navolit jeden ze tří jízdních režimů. Liší se maximální rychlostí (1: 45 km/h, 2: 65 km/h, 3: 85 km/h) a pozvolnějším náběhem výkonu.

Bologna je nejsilnější model značky a je fakt, že čtyři elektrické kilowatty jí udělují velice slušnou dynamiku. Devízou je, jako u všech elektrických pohonů, vysoký točivý moment v celém rozsahu otáček. Od „volnoběhu“ tak máte k dispozici plný zátah.

Do zhruba pětašedesátikilometrové rychlosti je to srovnatelné s benzinovou dvěstěpadesátkou. Na křižovatkách se nemusíte bát nacpat dopředu, protože z aut vám nebude stačit prakticky nikdo.

Napříč Prahou

Hned první testovací trasu jsme zvolili úmyslně celkem náročnou, co do vzdálenosti i typu komunikací. Náš testovací jezdec žije za Prahou, 38 kilometrů od redakce. Cesta tedy prakticky přes celou Prahu s tím, že první část vede po Jižní spojce, kde musíte jet celkem rychle, abyste nezdržovali a bylo to bezpečné pro vás i ostatní.

Možná trochu z obavy, aby baterie vydržela cestu tam i zpět, vyjíždíme na cestu s navoleným druhým stupněm výkonu. Pocitově se pak Bologna chová zhruba jako benzinová stopětadvacítka. Maximální rychlost na „ dvojku“ je 69 km/h. V dopravní špičce se stejně víc jet nedalo. Rozhodně jsme nikoho nezdržovali. Z přibývajícími kilometry nás přešel strach z dojezdu, protože baterka ubývala velmi pomalu, a tak jsme využívali naplno výkon motorky.

O to větší překvapení bylo, když po 38 kilometrech celkem svižné jízdy, ubyla z měřáku kapacity baterie jen jedna kostička, a napětí se snížilo z 83 na 73 voltů. Než se dostanete do stavu, kdy se vám rozsvítí „rezerva“ musíte takových kostiček spotřebovat sedm! Ono by se poté vybíjení baterie, s ubývajícím napětím, zřejmě zrychlilo.

Nicméně rekuperace hospodaření s energií baterie zásadně prodlužuje. Stačí pár sjezdů z kopce, zaklapnutí plynu při dojezdu ke křižovatce a baterie se oživí přísunem proudu od zadního kola.

Cesta opačným směrem proběhla podobně. Vyrážíme v sedmi stupních na prochladlém skútru s obavou, zda se studené noční stání na kapacitě baterie nějak nepodepsalo. Ale nepozorujeme nic. Po kilometru přepínáme na nejvyšší výkon a svištíme po rovinkách před Prahou rychlostí až 86 km/h.

Se zátěží 85 kilogramů ubírá motorka do stoupání jen nepatrně. Na trase nebyl kopec, kde by rychlost klesla pod osmdesátku. Po 40 minutách jízdy dojíždíme na pražský Smíchov opět se ztrátou jedné kostičky z indikátoru stavu nabití baterie

Pozor na plynu

Chování motorky za jízdy je celkem čitelné. Těžiště je fous výš, protože baterie je přímo pod sedlem řidiče. V místech, kde spalovací skútry mají úložný prostor – klidně pro dvě helmy, máte poměrně slušné závaží ve formě lithiové baterie. Naladění tlumičů je spíš tvrdší a na rozbitou Prahu až zbytečné. Brzdy nejsou příliš jedovaté. Mají příjemný náběh a dají se dobře dávkovat.

Určitou dávku opatrnosti to chce při manipulaci s plynovou rukojetí, která je dost strmá. Při otáčení, popojíždění v kolonách či motání se v úzkých uličkách je lepší si zvolit nižší výkonový stupeň. Stačí málo a na vlhkých kostkách se zadní kolo protočí, ani nevíte jak.

Naopak velkým pomocníkem při manipulaci je zpátečka. Přidržením tlačítka R na levé rukojeti se po přidání plynu rozjede motorka dozadu. Jen malou rychlostí, ale nemusíte se s její hmotností prát, když chcete couvnout do vrat nebo vám nevyšla otočka v těsném prostoru.

Praktičnost Bologni zvyšuje i možnost rychlé výměny baterie, která je jednoduše vyndavací. Pokud nechcete nabíjet přes konektor na motorce, odklopíte sedadlo, odpojíte konektor a za sklopné madlo vytáhnete baterii. Pokud budete mít druhou, nemusíte čekat na dobití a rovnou vyrážíte. Až po čase baterie degraduje, máte výměnu za novou, asi tak za pět minut hotovou.

S neustále se zhoršující dopravou, začínají být skútry zajímavou alternativou cestování po městě. Cesta do práce sice už není tak komfortní, jako autem, ale zato rychlá. Pohon na elektřinu to svým tichým provozem celé posouvá ještě o kousek dál.

Prodejci motorek a skútrů si pochvalují, jak jdou poslední dva roky skútry na odbyt. Roli hraje i teplé počasí, které jen letos prodloužilo motorkovou sezonu téměř o dva měsíce. A v ulicích měst je to znát.