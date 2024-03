V Žamberku vyrábějí sajdkáry 67 let. Nově budou k mání pro český elektroskútr

„Na produkci se podílí sedm až osm lidí,“ uvedl za společnost Goodped, jež Mopedix vyrábí, Jindřich Melichar.

„Loni to byl začátek, skočili jsme do plné sezony. Letos bychom rádi prodali až 500 strojů. Hlavní odbytiště je v zahraničí, uvidíme, jak se nám bude dařit,“ uvedl Melichar. Firma má nasmlouvané partnery, většinou menší prodejce, kteří mají své motosalony. „Podařilo se nám dostat pár strojů do Německa, do Rakouska, na Slovensko, tak čekáme, co přinese start této sezony,“ dodal Melichar.

V nabídce je zatím jeden model s různými barvami a výbavou. Je homologovaný pro dva lidi, takže má stupačky, a místo boxu je možné nacvaknout druhé sedadlo. Firma nově představila prototyp chystaného mopedu s postranním vozíkem, takzvanou sajdkárou, který vyvinula ve spolupráci s firmou Velorex Žamberk a který chce již brzy uvést na trh.

Velorex Žamberk vyrábí sajdkáry nepřetržitě od roku 1957. „Naše současná produkce činí kolem 100 kusů ročně, 75 a více procent jde do zahraničí,“ uvedl za firmu Tomáš Kos. V Česku společnost nabízí soupravy na zakázku pro klienty, kteří si chtějí upravit svůj motocykl. Novinkou je právě spolupráce s Goodpedem.

Na vývoji mopedixu se podíleli odborníci z Technické univerzity v Liberci a designér z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vlastimil Bartas.

Moped má jednoduchou konstrukci a je díky kovové kostře robustní. S baterií váží 97 kilogramů a uveze 176 kilogramů. Baterie s kapacitou 45 ampérhodin (Ah) je zavěšená pod rámem a nabíjet ji lze z běžné domácí zásuvky. Na jedno nabití ujede moped podle podmínek až 80 kilometrů.

Moped je zhruba z 80 procent českým výrobkem. Kostru a další kovové díly vyrábí Tvarmetal ve Vysokém Mýtě. Cena je podle webových stránek firmy 134 444 korun.

Goodped je pátou firmou, která v Česku získala od ministerstva dopravy povolení pro výrobu elektrických motocyklů určených pro provoz na silnicích. Dalšími jsou Čezeta Motors, Govecs, Jawa Moto či Kuberg. Nevyrábí však mopedy, ale většinou skútry.