Sněhu je dost. Vybraná alpská střediska v Rakousku zahajují sezonu

Kam vyrazit tento víkend? Kde se jezdí od 1. prosince Annerlbauer Lift / Krieglach – Štýrsko

Fieberbrunn / Saalbach Hinterglemm Leogang – Tyrolsko

Großarl Tal / Ski amade – Salcbursko

Hinterstoder / Höss – Horní Rakousko

Hochzeiger / Jerzens im Pitztal – Tyrolsko

Jauerling / Maria Laach – Dolní Rakousko

Kühtai – Tyrolsko

Laterns / Gapfohl – Vorarlbersko

Lech Zürs / Arlberg – Vorarlbersko

Reichenau an der Rax / Raxalpe – Dolní Rakousko

Riesneralm / Schneebären – Štýrsko

Schmitten / Zell am See – Salcbursko

Ski amade / Flachau / Snow Space Salzburg – Salcbursko

Ski amade / St. Johann Alpendorf / Snow Space Salzburg – Salcbursko

Ski amade / Wagrain / Snow Space Salzburg – Salcbursko

Ski amade / Zauchensee / Flachauwinkl – Salcbursko

SkiWelt / Ellmau – Tyrolsko

St. Anton / Arlberg – Tyrolsko

Stuben / Arlberg – Vorarlbersko

Tauplitz / Bad Mitterndorf / Schneebären – Štýrsko Kde pravděpodobně zahájí sezonu

Achensee – Tyrolsko

Bad Gastein / Ski amade – Salcbursko

Christlum Achenkirch / Achensee – Tyrolsko

Dorfgastein / Ski amade – Salcbursko

Maiszinken / Lunz am See – Dolní Rakousko

Sonnenkopf / Klostertal – Vorarlbersko Kde se jezdí od 2. prosince Brandnertal – Vorarlbersko

Diedamskopf / Schoppernau – Vorarlbersko

Finkenberger Almbahnen / Finkenberg-Zillertal – Tyrolsko

Gerlitzen Alpe – Korutany

Grebenzen / St.Lambrecht – Štýrsko

Hochkar – Dolní Rakousko

Hochlitten Riefensberg – Vorarlbersko

Planneralm / Schneebären – Štýrsko

Rastkogel Bahnen / Tux-Vorderlanersbach / Zillertal – Tyrolsko

Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 / Zillertal – Tyrolsko

Sulzberg – Vorarlbersko

Turracher Höhe – Korutany

Wurzeralm / Spital am Pyhrn – Horní Rakousko

Eggalm Bahnen / Tux-Lanersbach / Zillertal – Tyrolsko

Gaaler Lifte – Štýrsko

Innsbruck / Nordkette – Tyrolsko

Katschberg – Korutany

Mayrhofen / Zillertal – Tyrolsko

Schlick 2000 - Fulpmes – Tyrolsko Kde pravděpodobně zahájí sezonu

Pitztaler Gletscher / Pitztal – Tyrolsko

Kaunertaler Gletscher / Kaunertal – Tyrolsko

Stubaier Gletscher / Stubaital – Tyrolsko

Sölden – Tyrolsko

Mölltaler Gletscher – Korutany

Schöckl – Štýrsko

Kitzsteinhorn / Kaprun / Zell am See – Salcbursko

Reiteralm / Schladming / Ski amade – Štýrsko

Panoramabahn Kitzbüheler Alpen / Mittersill – Salcbursko

Obergurgl / Hochgurgl – Tyrolsko

Planai / Schladming / Ski amade – Štýrsko

Silvretta Montafon – Vorarlbersko

Zwölferhorn / Seilbahn St. Gilgen – Salcbursko

Silvretta Arena Ischgl / Samnaun – Tyrolsko

Bödele / Schwarzenberg – Vorarlbersko

Leogang / Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn – Salcbursko

Obertauern – Salcbursko

Axamer Lizum – Tyrolsko

Bergeralm / Steinach am Brenner – Tyrolsko

Gargellen / Montafon – Vorarlbersko

Hochfügen / Zillertal – Tyrolsko

Kitzbühel / Kirchberg – Tyrolsko

Saalbach Hinterglemm / Leogang / Fieberbrunn – Salcbursko

Sillian / Hochpustertal – Tyrolsko

Hotz - Oberweng / Spital am Pyhrn – Dolní Rakousko (stav k 29.11.2023)