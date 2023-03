Perfektní večerní lyžování nedaleko za hranicemi. Vyrazte na Semmering

Semmering leží hodinku od Vídně, a i když jde o menší kopec se 14 kilometry sjezdovek, je pravidelným pořadatelem světového poháru žen ve slalomu a obřím slalomu. V repertoáru sjezdovek nechybí modrá rodinná sjezdovka, ale kopec se bude líbit hlavně sportovním lyžařům. Zdejší červené pisty tu totiž mají říz, a to jak přes den, tak i večer. Pro večerní lyžování je tu osvětleno 13 kilometrů sjezdovek různých obtížností!

Lyžaři i sáňkaři v Semmeringu využívají páteřní kabinkovou lanovku, která vede na vrchol Hirschenkogelu (1 350 m). Sice se nám v kabince na začátku moc nepozdávalo, že se vevnitř během jízdy stojí, ale lanovka docela sviští a nakonec nám to nijak nevadilo. V kabině se dá opřít, a hlavně jste nahoře dřív, než stačíte poslat fotku na sociální sítě.

Rakouské lyžařské středisko Semmering

Převážná zalesněnost kopce sice trochu evokuje české areály, ovšem výhled na zasněžené Alpy v dáli dodává Semmeringu přece jenom zahraniční horskou atmosféru. Sjezdovky se tu spouští jedna vedle druhé a jsou severně orientované, takže jsou většinu dne zahalené do stínu, jen tu a tam na ně místy pronikne nějaký ten sluneční paprsek. Díky tomu si i přes nižší nadmořskou výšku dokáže Semmering udržet dostatek sněhu na tratích i při oteplení.

Tratě v Semmeringu jsou převážně červeného značení, mají příjemný sportovní sklon a na většině míst i dostatečnou šířku, byť se občas v rámci nějakého přejezdu zúží na šířku lesní cesty. S nadsázkou lze říct, že jde o takové „hravé dálničky“, z nich je nejčlenitější červená sjezdovka č. 2a, která zahrnuje i dvě poměrně přehledná esíčka.

Mně osobně se v Semmeringu líbila nejvíc poctivě červená sjezdovka č. 4 Westhang, která je přímá, takže tu žádná změna směru jízdy nijak nenarušuje rytmus oblouků, a ty tu jsou díky velmi sportovnímu charakteru sjezdovky proklatě rychlé. Okraj sjezdovky lemuje sedačková lanovka, takže komu se nechtějí kvůli kabině sundávat lyže, může nějaké jízdy nasekat pod touto sedačkou.

Červená sjezdovka č.4 Westhang

Méně zkušeným lyžařům nebo dětem bych tu doporučila mírnější modrou sjezdovku č. 1 Familienabfahrt, která část kopce obkružuje, takže na rozdíl od červených přímých tratí klesá pozvolně. V horní a spodní části je spíš užší, v prostřední se o něco víc otevře.

Na oběd se dá zajít do dvou horských hospůdek ve spodní části kopce. Nejvyhlášenější je tu samozřejmě hlavně kvůli výhledu restaurace Liechtensteinhaus na vrcholu Hirschenkogelu ve výšce 1 350 metrů. Jde snad o jediné místo v areálu, kam sluníčko svítí celý den, takže venkovní teráska byla i pro nás jasnou volbou. Restaurace je samoobslužná a nabízí rakouské klasiky, jako jsou vídeňský řízek nebo sýrové špecle, cenově zajímavá je pak nabídka poledního menu za 14,90 eura (360 Kč), která zahrnuje polévku a hlavní chod. Od čtvrtka do neděle je tu otevřená také obslužná panoramatická restaurace s výhledem na hory.

Sáňkařská dráha

Z vrcholu Hirschenkogelu se dolů spouští nejen sjezdovky, ale také tři kilometry dlouhá sáňkařská dráha. Celodenní zapůjčení sáněk vyjde na 7,50 eura (180 Kč). Na pokladně vám dají plastovou kartičku „s funkcí“ žetonu, kterou uvolníte sáňky ze stojanu u lanovky, podobně, jako se to dělá s nákupními vozíky. Pak už se jen necháte vyvézt kabinkou na kopec a můžete se vrhnout rovnou do trati, která je od sjezdovek oddělená. Dráha se z kopce vine podobně jako modrá rodinná sjezdovka. Projedete tu tři malé tunely a ke konci trochu utaženější zatáčky, ale sáňky jsou docela dobře ovladatelné, takže se s nimi dá jet do zatáčky i smykem. Místy tu naberete docela rychlost, takže helmu z lyží nechte klidně na hlavě.

Kompaktnost Semmeringu spočívá i v jednoduchém přístupu, kdy z bezplatného parkoviště stačí ke sjezdovce jen pár kroků. Mezi parkovištěm a nástupištěm kabinky se logicky rozprostírá hlavní zázemí s pokladnami, toaletami a prostornou půjčovnou lyží. Ceník půjčovny lyží najdete zde.

Zázemí areálu přímo u bezplatného parkoviště

Semmering se sice bude líbit spíš zkušenějším lyžařům, najde se tu však i něco pro děti a začínající lyžaře. Naproti přes cestu a naprosto odděleně od samotného areálu se rozprostírá velmi mírný a štědře široký cvičný svah obsluhovaný kotvovým vlekem zvaný Happylift. Hned vedle svahu se nachází i restaurace a „iglú bar“. Na tomto svahu se dá objednat i lekce lyžařské školy.

V čem je ovšem Semmering zcela unikátní, je jeho večerní lyžování, které se tu odehrává hned na šesti sjezdovkách. Z celkového počtu 14 kilometrů sjezdovek je tu celkem 13 kilometrů osvětlených! Lampy podél sjezdovek tu odvádějí opravdu skvělou práci, protože je tu nasvícený skoro každý metr bez hluchých míst. Skoro by se dalo říct, že se mi na svěťákové sjezdovce lyžovalo lépe večer než přes den, kdy byla ponořená do stínu.

Osvětlená sjezdovka č.3 – FIS Weltcup Panorama Piste

Při večerním lyžování tedy padlo z naší strany nejvíc jízd na sjezdovce FIS Weltcup Panorama Piste, na které se pravidelně pořádají závody světového poháru žen ve slalomu a v obřím slalomu. Trať světových parametrů je sice červeného značení, ale vůbec by se musela stydět za černé. V rychlosti, kterou tu snadno získáte, by se mi sice líbil ještě nějaký ten metr do šířky navíc, ale sjezdovka je po celé délce dobře přehledná. Jízdu po přímě spadající trati zpestřují dva terénní zlomy a osobně se mi nejvíc líbí cílová část, která je rozšířená a sklon se malinko zmírní, takže se tu dá opírat do lyží, co jen svaly na nohou dovolí.

Večerní lyžování v Semmeringu probíhá každý den, v neděli až středu od 18 do 21 hodin a od čtvrtka do soboty od 18 do 22 hodin. Při večerním lyžování je v provozu jak kabinková, tak i sedačková lanovka.

Rakouské lyžařské středisko Semmering

Stejně jako sjezdovky je večer v plné délce osvětlená i sáňkařská dráha a rovněž večer stojí zapůjčení sáněk 7,50 eura (180 Kč). Pokud už na večer nemáte skipas a rádi byste jen na sáňky, je možnost zakoupení kartičky kombinující jízdu lanovkou i zapůjčení sáněk. Ceník zde.

V rámci zázemí najdete také aprés-ski bar Zauberbar, který tu funguje i v době mezi denním a večerním lyžováním, takže se tu dá u pití a jídla pohodlně počkat na první lano večerního provozu. My jsme se tu sice na aprés-ski večírek už nezdrželi, ale soudě podle nápojové i dekorativní vybavenosti baru se tu musí odehrávat parádní party!