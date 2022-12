Italské Alpy ještě před sezonou. Čekají vás prázdné svahy a velké slevy

Sjezdovky na italské straně nejvyšších evropských hor mají jednu velkou přednost – leží na jižní straně Alp. Díky tomu se vyznačují stabilnějším počasím plným slunečních paprsků. Rozhodně si proto s sebou přibalte sluneční brýle a opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 30. Za šest let, co tam s rodinou na jarní prázdniny jezdím, jsem zažila jen jeden den, kdy jsem kvůli počasí svah po hodině raději opustila.

Samozřejmostí je zasněžování a skvělý servis a pokud s sebou berete „bambina“, nikde jinde se jim nedostane tolik vstřícnosti a ohleduplnosti jako v Itálii. Pro starší pak ještě jedno lákadlo – i v tom nejobyčejnějším občerstvení v nezapadlejším cípu střediska vám tu naservírují skvělé un caffé z čerstvě namletých tak akorát upražených kávových zrn, nebo horkou čokoládu tak hustou, že vám v ní bude opravdu stát lžička.

Start sezony

Lyžařská střediska v italském regionu Jižní Tyrolsko se postupně otvírají a od tohoto víkendu (3. a 4. prosince) už bude v provozu většina z nich. Na první týdny letošní sezony, kdy je návštěvnost tradičně menší, připravila řada z nich výjimečné slevy.

Lyžování na Kronplatzu v oblasti Dolomiti Superski v Jižním Tyrolsku

Ski resort Gitschberg Jochtal

V celé síti Dolomiti Superski, která zahrnuje třeba areály Kronplatz, Val di Fiemme či Cortina ďAmpezzo, platí až do Vánoc program Superpremiére. Čtyřdenní pobyt, zahrnující ubytování a skipas, pořídíte za cenu třídenního a osmidenní za cenu šestidenního. Pro děti od tří do osmi let navíc dostanete skipas zcela zdarma a to v režimu 1+1, tedy jeden rodičovský + jeden dětský. Předsezonní slevy jsou také v půjčovnách a v lyžařských školách.

Gitschberg-Jochtal na okraji Pustertalského údolí jde ale ještě dál a nabízí v termínu 7. až 22. prosince dokonce 50% slevu na skipasy a zážitek v podobě aperitivu s cavaliéry na sjezdovce. Gitschberg-Jochtal leží jen kousek za Brennerem a jde vlastně o dva areály propojené kabinovou lanovkou. Míří sem hlavně rodiny s dětmi, k dispozici mají 55 kilometrů sjezdovek a čtyři sáňkařské dráhy, přičemž Brimi Winter Run patří se svými 6,75 km k nejdelším v Jižním Tyrolsku.

Na opačném konci Pustertalského údolí je jedno z nejznámějších a mezi Čechy rozhodně nejpopulárnějších jihotyrolských středisek – Kronplatz. Z hory vysoké 2 275 metrů se tu do tří stran rozbíhají sjezdovky všech obtížnosti. Dohromady mají více než 120 kilometrů a obsluhuje je 32 lanovek. Letošní novinkou je černá sjezdovka Sorega se sklonem až 70 %, na své si tu ale přijde úplně každý – od adrenalinových fanoušků těch největší výzev až po seniory a rodiny s dětmi, které s lyžování teprve začínají.

Aktuálně na Kronplatzu lyžují jen desítky lidí a manšestr se tu i díky tomu udrží až do odpoledne. Do Vánoce zde denní skipas stojí 59 eur (1 445 Kč) a pokud ho koupíte online dva dny předem, máte ještě pětiprocentní slevu.

Pokud si potrpíte na opravdu výjimečné kulinární zážitky, zamiřte do vyhlášené restaurace AlpiNN na samém vrcholu Kronplatzu, v níž michelinskými hvězdami oceněný šéfkuchař Norbert Niederkofler nabízí opravdu mimořádné menu založené na sezonních regionálních surovinách.

V Itálii si můžete perfektně zalyžovat ještě před vánocemi.

Ještě blíže k Brenneru než Gitschberg-Jochtal je areál Ratschings-Jaufen. Patří k těm menší, nabízí asi 25 kilometrů převážně červených sjezdovek. Jeho předností jsou moderní a hlavně rychlé lanovky, takže pokud chcete, klidně tu za dopoledne najezdí více kilometrů než jinde za celý den. V polovině prosince, od 16. do 18. 12. tu pořádají uvítací víkend s cenami skipasů 35, 60 a 80 eur na 1, 2 a 3 dny.

Na ledovci Val Senales/Schnalstal, který najdete těsně za rakouskými hranicemi, stojí denní skipas pro děti do 9 let jen 4 eura (100 Kč) a děti do 5 let lyžují s rodiči, kteří si zakoupili skipas, zcela zdarma. Jde o menší středisko ve výšce až 3 200 metrů nad mořem se zhruba 40 kilometry sjezdovek na „střeše“ Ötztalských Alp a především o domov Ötziho, kterého ve zdejším muzeu můžete vidět na vlastní oči.

Sulden

Lyžuje se také na dalším ledovci v Suldenu na úpatí Ortleru, který je se svými téměř čtyřmi tisíci metry (přesně 3 905 m n. m.) druhým nejvyšším masivem Východních Alp a budete si tu připadat jako v Himálaji. Mimochodem už vstup do střediska leží ve výšce 1 900 metrů – naše nejvyšší hora Sněžka má přitom „jen“ 1603 metrů – a nejvyšší bod, odkud se tu lze na lyžích spustit dolů, je 3 250 metrů nad mořem. V Suldenu můžete mít adventní skipas na 6 dní za cenu čtyřdenního a třináctidenní za cenu devítidenního.

Zhruba 30 kilometrů na sever od Kronplatzu lze navštívit Skiworld Ahrntal. Tvoří jej střediska Speikboden a Klausberg, vzdálené od sebe zhruba 10 kilometrů. Dohromady mají 75 kilometrů modrých a červených sjezdových tratí a pokud hledáte místo, kde si budete chvílemi připadat až osaměle a to i v hlavní sezoně, určitě to zde vyzkoušejte. Oproti zalidněnému Kronplatzu to určitě bude vítaná změna.

Nejvyššími body je Sonnklar (2 400 metrů nad mořem ve Speikbodenu) a Jochkofel (2 510 metrů nad mořem v Klausbergu). Na oba vás vyvezou pohodlné lanovky a určitě se to vyplatí, protože kromě parádní jízdy zpět dolů tu na vás čeká krásný výhled. Pokud se zde do 23. prosince ubytujete ve vybraných hotelích na čtyři nebo sedm nocí, dostanete skipasy zdarma (u dražších hotelů) nebo s 50% slevou, děti do 8 let tu pak lyžují zcela zdarma.