Jedna země, dvě kultury. V čem se liší a co spojuje Trentino a Jižní Tyrolsko

Třicátého ledna 2022 se ve Val di Fiemme konal už 48. ročník sedmdesátikilometrového dálkového běžeckého závodu Marcialonga s cílem ve středisku Cavalese. Začátkem ledna 2022 tu končil obtížným výjezdem po sjezdovce z Cavalese na Alpe Cermis jiný významný lyžařský podnik, Tour de Ski.

Jen o kousek vedle se zase konal Světový pohár sdruženářů. Přes významné běžecké i skokanské podniky je však Cavalese a jeho okolí pro české lyžaře známé hlavně jako ráj sjezdového lyžování.

A čeští lyžaři se tu s večerní sklenkou výborného italského vína cítí jako doma. Však je tu také čeština, hned po italštině, druhý nejpoužívanější jazyk. Spousta českých návštěvníků se každoročně přehoupne se svým autem přes Brennerský průsmyk, sjede regionem Tridentsko-Horní Adiže několik desítek kilometrů na jih, a už se mohou těšit na báječné lyžování.

Jenom v údolí Val di Fiemme totiž najdou na sto dvacet kilometrů sjezdovek a 42 lanovek. Na všechno stačí jedna lyžařská permanentka, která se dá koupit přímo v Cavalese. Pak už jde jen o to vybrat si správnou sjezdovku. Všechny jsou dokonale upravené, bez jediné boule, užijí si tu nejen zkušení lyžaři, ale i začátečníci.

Jedna země, dvě kultury

V nejseverněji položené italské provincii Tridentsko-Horní Adiže žije přibližně jeden milion sto tisíc obyvatel. V českém jazyce bývá občas tento kraj nazýván Tridentsko-Jižní Tyrolsko, v němčině potom Trentino-Südtirol. Hlavním městem autonomního regionu je univerzitní a arcibiskupské město Trento. V roce 2007 bylo vyhlášeno městem s nejzdravějším životním prostředím v Itálii.

Renesanční budova v centru města Cavalese Zasněžené lyžařské středisko Cavalese

Už někdy mezi jedenáctým a třináctým stoletím náležela severní část tohoto alpského kraje pod správu biskupství v Brixenu, ale o jeho jižní část se staral biskup z Trenta. Od čtrnáctého století region na stovky let ovládl habsburský rod.

Teprve v roce 1918 po konci první světové války se celá provincie stala součástí italského království. I nadále tu vedle sebe zůstaly dvě rozdílné kultury, italská se svým jazykem a německy mluvící rakouská.

Skvělé lyžování a historie

Hranice mezi Itálií a Rakouskem se po první světové válce neusadila podle většinově používaného jazyka, a tak Jižní Tyrolsko připadlo definitivně Itálii.

Není divu, že se tu i nadále mluvilo převážně německy. Nakonec, kam by se ti zde žijící Rakušané najednou poděli. Vždycky se tu většinově německy hovořilo, až 90 % obyvatel tu mělo němčinu za svou rodnou řeč.

Na upravených sjezdovkách ve Val di Fiemme se nemusí bát ani začátečníci.

A tak to zůstalo dodnes. Dokládají to slova ředitele společnosti cestovního ruchu Val di Fiemme, Giancarla Cestettiho. „Rozdílnosti mezi Trentinem a Jižním Tyrolskem jsou velmi zajímavé. Oba regiony spadaly před první světovou válkou do Rakouska-Uherska, ale náležely k odlišným kulturám. Trentino patří k té italské a Jižní Tyrolsko k německo-rakouské. Proto v Jižním Tyrolsku mluví velmi dobře německy, zatímco v blízkém Trentinu mluvíme výhradně italsky. Ale nejde pouze o jazykové odlišnosti. Obě kultury jsou totiž naprosto odlišné,“ tvrdí Cestetti.

Co ovšem zůstalo zdejšímu regionu společné, jsou alpské vrcholy všude kolem. Navzdory k jazykové různosti, rozdílné místní kuchyni i kulturnímu historickému zázemí. Super místo pro současné milovníky hor a lyžování.

„Val di Fiemme patří k italské kultuře, ale jen kousek odtud je Jižní Tyrolsko. V některých lyžařských areálech si klidně můžete dát italské jídlo nebo italské víno a v jiných zase skvělé pivo nebo vídeňský řízek a jiná výborná německá jídla. Toto je velmi unikátní, abyste si v jednom areálu mohli přičichnout ke dvěma odlišným kulturám,“ dodal Giancarlo Cestetti.