Ráj pro sjezdaře i běžkaře. Lyžaři z Česka italské Trentino milují

Protipandemická opatření

V této chvíli je to tak, že se český občan může vrátit domů bez jakýchkoliv problémů, jen musí po návratu z cesty delší než 12 hodin vyplnit předepsaný formulář, který najde na internetu (https://plf.uzis.cz/).

Při cestě do Itálie jsou pravidla poněkud složitější. Od 16. 12. 2021 do 31. 3. 2022 je potřeba splnit dvě podmínky, předložit EU certifikát, v digitální nebo papírové podobě, o provedení testu (antigenní test ne starší 24 hodin nebo PCR test ne starší 48 hodin), o ukončeném očkování, či zotavení z prodělané nemoci, a potom ještě vyplnit digitální elektronický formulář. Očkovaní nemusí do karantény, neočkované čeká karanténa pětidenní. Test musí mít i děti od šesti do dovršení osmnácti let. V Itálii pak děti do dvanácti let nemusí pro služby předkládat test nebo potvrzení o očkování či prodělané nemoci.

Ceny skipasů pro sezonu 2021/2022

Skipas Val di Fiemme – Obereggen platí v celém okolí,v Alpe Cermis přímo nad Cavalese, ale i ve středisku Ski Center Latemar (Obereggen – Pampeago – Predazzo). Ale také Bellamonte - Alpe Lusia, Lavazè, Passo Oclini a Passo Rolle.

Celodenní skipas na vánoční termín (od 23. 12 do 8. 1.) stojí 1 680 Kč na den (kurz 1 euro = 25,10 Kč), od 9. ledna potom 1 500 Kč. Dítě, narozené po 27. listopadu 2013 za doprovodu dospělé osoby jezdí bezplatně. Můžete si ale koupit i půldenní skipas od dvanácti hodin, pro dospělého za 1 000 Kč, pro seniora narozeného před 27. listopadem 1956 za 880 Kč a juniora narozeného po 27. listopadu 2005 za 630 Kč. Děti do osmi let potom jezdí opět zdarma.

Jen raději ještě jedno upozornění: bez ověření covid pasem vám v této sezóně skipas neprodají a budete muset nejspíš šlapat nahoru pěšky.

Když budete do Trentina jezdit pravidelně, existuje ještě jedna možnost, ale ta se znovu vrátí až příští rok. Pokud jste si totiž do 24. prosince rezervovali celosezónní skipas, bude vás stát 12 800 Kč a lyžuje se tu až do května.

Od 6. prosince 2021 do 15. ledna 2022 je také nutné mít EU certifikát o provedeném očkování nebo vyléčení, a to pro všechny společenské a kulturní aktivity, sportovní soutěže, vstupy do muzeí, restaurací, bazénů, na diskotéky a stadiony i do veřejné dopravy. Tato opatření momentálně platí ve všech italských regionech. A pozor, opatření se kontroluje, pokuta, pokud návštěvník nesplní požadované podmínky, se v přepočtu na koruny pohybuje v rozmezí 10 000 až 25 000 Kč.

Pojišťovny mají v současnosti také povinnost nabízet v rámci cestovního pojištění i léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním nákazou covid – 19 pro země, které ministerstvo zahraničí označuje za rizikové nebo vysoce rizikové, tedy i pro Itálii.