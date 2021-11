Zimní výlet do Itálie. Andalo uchvátí všechny náruživé milovníky lyží

Může se hodit Lyžařský rezort Paganella je s Andalem spojený lanovkou, k níž zdarma míří ski busy ze všech okolních obcí. Sportovní areál Centro Sportivo Andalo poskytuje aktivní oddech pod jednou střechou. Můžete zde posilovat, plavat, oddávat se vodním radovánkám, wellnesu a hydromasážím. Nebo vodní skupenství vyměňte za led a běžte až do dvaadvacáté hodiny bruslit na zimní stadion. Z Andala vyrazte na večeři sněžnou rolbou do Rifugio La Montanara (stačí jen zavolat do chaty, dopravu pro vás zajistí). Pásový obr vás vyveze do výšky tisíc pět set dvacet pět metrů nad mořem, kde se pod horou Altopiano del Pradel ukrývá romantická chata. Pokrmy zde připravuje podle svých tajných, domácích receptů rodina Sartori. Inspiruje se gastromickými tradicemi Trentina a pohostí vás například králíkem s polentou, plněnými knedlíky canederli nebo lahůdkovým vepřovým salámem lardo. Od 1. ledna 2022 začnou v Trentinu platit nová nařízení. Všichni, kteří využívají alpské sjezdovky, musí mít sjednané pojištění RCT (pojištění odpovědnosti ve vztahu ke třetím stranám), které kryje občanskoprávní odpovědnost za věcné škody nebo zdravotní újmu způsobenou třetím stranám. Pokud by lyžař neměl sjednané pojištění RCT z domova, může si ho snadno sjednat při koupi skipasu. Dále bude platit zákaz lyžování po požití alkoholických nápojů a dalších návykových látek a děti do 18 let musí povinně nosit přilby. Ohledně covidových opatření Trentino zapracovalo na odbourání front. Skipas si lyžaři můžou koupit online z domova a bude na ně čekat na recepci ubytovacího zařízení po příjezdu. Fronty nebudou ani v restauracích a v samoobslužných zařízeních přímo na sjezdovce. Tady se lyžaři postaví do virtuální fronty a přijdou, až když na ně přijde řada. Vstup do lyžařských středisek je povolen na základě očkování, prodělání covidu nebo negativních testů (antigenní, PCR). Lyžařská sezóna na Paganelle začíná 27. 11. 2021.