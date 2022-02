Dolomity v zimě a na elektrokole. Tichá jízda mezi skalními věžemi uhrane

Široké údolí nad zhruba dvoutisícovým střediskem Canazei, které je jednou z velkých lyžařských křižovatek italských Dolomitů, otevírá čím dál úžasnější výhledy.

Přírodnímu amfiteátru strmých vrcholů má vévodit kdesi v dálce na východě za horizontem schovaná Marmolada, která je se svými 3 343 metry nejvyšší horou i nepopiratelnou ikonou vápencových Dolomitů. Teď je skrytá. Za obdiv stojí ovšem i nejbližší dvouapůltisícové vrcholy, které jsou staré stovky milionů let. Vystupují v téměř goticky vznosných tvarech. Srázné stěny a rozeklané hřebeny se otevírají v ostrém světle přímo nad údolím Val di Fassa, kde Canazei leží.

Na rozhlížení ovšem není čas. Je třeba šlapat. Po čase se vytrácí rozpaky z toho, jak člověk najednou přesedlal uprostřed zimy z lyží na elektrické horské kolo.

Fat bike je o pár kilo těžší než běžné kolo na elektrický pohon, počáteční nedůvěra začátečníků je ovšem rychle ta tam. Dokonale odpruží případné terénní nerovnosti. Výborně se ovládá, sedí i na nepříjemných ledových plotnách. Skoro se dá říct, že spíš by tu upadl člověk při pěší túře než na tomto kole. Platí to i pro jízdu z kopce, snad s výjimkou brzdění, kdy je třeba citlivě dávkovat brzdění předním kolem, aby člověk nedostal smyk.

Ve chvíli, kdy v některých průsecích mizel pod paprsky sníh, vypadá tento vynález, který vymysleli před lety na Aljašce, skoro jako lepší varianta než běžky, pro které je navíc terén hodně příkrý. Nikoho neruší. Kola jen tiše šustí po sněhu. A dojede nějakých 100 kilometrů, v závislosti na tom, kolik energie elektromotoru jezdec spotřebovává. Výhodou je, že se netrhá parta, každý díky podpůrné baterii skupině stačí.

Fat Bike si v Dolomitech opravdu užijete.

Jakkoli se může zdát šlapání do pedálů velmi samozřejmé a snadné, po nějaké hodince do svahu si rádi dáte pauzu. V té chvíli jste nějakých 300 metrů nad Canazei, tedy asi v 1 800 metrech. Přibližně s takovým výletem počítají i půjčovny kol. I s odvozem na místo je obvykle pronajímají na tři hodiny, běžná cena za jedno kolo bývá přes 50 eur (1 250 Kč).

Sladká odměna

Šlus! Je tady cíl, útulná a vkusná horská bouda, před kterou znavení poutníci zaparkují. Přišel čas na teplou odměnu – vonící cappuccino a sladký jablečný štrúdl. Někdy se zmrzlinou nebo vanilkovým krémem. Tedy kus Itálie a kus nedalekého Rakouska, pod které kdysi oblast Tridentska – Horní Adiže spadala.

Mísí se tu italská srdečnost a rakouská pečlivost. Vynikající kuchyně nemůže zevšednět. Když někoho omrzí šťavnaté steaky, může ukázat na zdravé těstoviny či pizzu. Více informací o rozdílných kulturách této oblasti si můžete přečíst v tomto článku.

Adrenalin nebo meditace?

A co po návratu z kola? Samozřejmě, lyže jsou tady první volbou. Po celém údolí Val di Fassa, vzdáleného asi 110 kilometrů východně od Trenta, se dá vybírat ze stovek kilometrů sjezdovek, může se začít třeba v menším areálu San Pellegrino. Patrně nejznámější atrakcí pro pokročilejší je tady nedaleká Sella Ronda, propojení čtyř lyžařských středisek, která se dají objet a nabízejí 400 kilometrů sjezdovek

Krajina Dolomitů v okolí Canazei

Co dalšího se dá podniknout, když máte zájem na čas opustit sjezdovky a zkusit něco jiného? Na své si přijdou adrenalinoví nadšenci i vynervovaní zajatci velkoměst, toužící po zklidnění. Milovníci vzrušení, i ti, kteří před ním raději prchají.

Škála je docela široká. Lyžování ve volném terénu, paragliding, meditace, lezení po ledopádech, vyjížďky na koních, procházky v přírodě i po památkách..

A pak jsou tu termální lázně. QC Terme Dolomiti v úhledném městečku Pozza di Fazza nabízejí horkou koupel přímo uprostřed mrazivého údolí Fassa, s výhledem na okolní strmé štíty. Jak se den nachyluje, zasněžené vrcholky se zbarvují růžovou, až do té doby, dokud se definitivně neztrácejí v temnotě noci. Zřídlo zahřívá výletníky, znavené po celodenní túře či jiných aktivitách, blahodárnými proudy, obsahující vápník, hořčík či síru. O příznivých účincích vřídla s teplotou okolo 37 stupňů na pohybový aparát, či dýchací cesty už tady ví od starověku.

Moderní třípodlažní komplex dokonale zapadá do čisté alpské přírody. Návštěvník si vybere některý z terapeutických okruhů, buď k relaxaci, či naopak k dodání energie, nebo detoxikaci. Když se naloží do horkého bazénu, s vířivými spodními proudy, dýchá venku vůni horských jehličnanů. Uvnitř si může zvolit saunu s několika různými esencemi. Nebo zajdete do žlutě nasvícené solné jeskyně. Pak následuje oddych. Třeba na kulatých lůžkách zavěšených ke stropu, nebo v perforovaných křeslech, která se vznášejí nad zemí. Regeneruje tělo i duše.

Každému je tu blaze. Když nakonec všem vyhládne, ani není nutné se převlékat, stačí zajít v županu do prosklené restaurace na malé občerstvení, zapíjené výborným proseccem. Za okny září alpské údolí, ve tmě jde jenom tušit vznešené hřebeny a člověk může v klidu rozjímat, co půjde objevovat druhý den.