A teď Afrika. Tatra kolem světa 2 odstartovala další etapu v Džibutsku

Posádku nyní tvoří třináct lidí, včetně cestovatele Stanislava Synka, který se zúčastnil původní expedice Tatra kolem světa.

Tým nejdříve projede Džibutsko a Etiopii. Později chce posádka se speciálně upravenou Tatrou T 815 4x4 navštívit například Keňu, Ugandu, Tanzanii, Malawi, Zambii, Botswanu, Namibii či Jihoafrickou republiku. Z jihu kontinentu by pak měla Tatra, přezdívaná Trajda, odplout do Jižní Ameriky.

Afriku pro letošní rok vybral tým proto, že na rozdíl od Asie jsou v ní menší omezení kvůli pandemii covidu-19. Šéf expedice Marek Havlíček už dříve uvedl, že je tým v kontaktu s ambasádami příslušných zemí i České republiky ve státech, kudy chce expedice projíždět. Oproti loňské etapě tentokrát tým nebude mít doprovodný vůz zvaný Bludička – vrátil se do Česka.

Po Africe chce tým příští rok projet Jižní, Střední a Severní Ameriku a v roce 2023 vyrazit z Vladivostoku zpět do Česka. Expedice se tak protáhne o rok.

Cestovatelé museli loni v září expedici dočasně zastavit a rychle opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. Posádka odletěla do Česka, auta se z Íránu povedlo dostat do Ruska. Tým se do Ruska kvůli potížím se získáváním víz dostal až v prosinci. Auta do Afriky odeslal loni v prosinci.

Expedice Tatra kolem světa 2 začala 22. února 2020 v Praze. Výprava navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce osmdesátých let. První expedice vyrazila v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky Tatra ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. Jedním z hlavních cílů nynější expedice má být šíření dobrého jména Česka ve světě.