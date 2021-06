Nigérie je ve velkých problémech. Zemi trápí velká nezaměstnanost i inflace

Nigérie. Země s obrovským množstvím ropy a spoustou orné půdy. Člen organizace zemí vyvážejících ropu a jeden z pěti největších vývozců ropy na světě. Stát s více než 200 miliony obyvatel, a tedy jeden z nejlidnatějších celků světa. Tato země však poslední době zažívá velké potíže. Řada špatných politických rozhodnutí, zakořeněná korupce a nadměrné spoléhání se na ropu jsou jen některé problémy, které zemi aktuálně sužují. Jedním z těch největších je značný nárůst chudoby. Informoval o tom portál Bloomberg.

Historie této země je silně poznamenána britskou kolonizací a úplnou nezávislost získala až v roce 1960. Dlouhou dobu však ve dvacátém století bojovala s řadou zkorumpovaných vlád. Naději Nigérie získala až v roce 1999, kdy se podařilo po několika desetiletích skoncovat s tamější vojenskou diktaturou a nastolit demokratický režim. Prvních zcela spravedlivých a zejména svobodných voleb se však země dočkala až před deseti lety.

Nyní však Nigérie bojuje se značnou kriminalitou, vysokým napětím a konflikty mezi etniky a čelí i značnému nárůstu nespokojenosti i ze strany zdejší mladé generace, která je po Indii a Číně nejpočetnější na světě.

Stát je silně postavený na ropě. Pokud se však bude ve světě používat a vyhledávat čím dál méně, budou problémy v této zemi dál eskalovat. Ropa a její vývoz totiž v současné době představuje zhruba polovinu příjmů tamějšího státního rozpočtu. Na celkovém vývozu se tato komodita pak podílí až devadesáti procenty, a i kvůli tomu zde hrozí značný nárůst chudoby. Z odhadovaného počtu 200 miliónů obyvatel žije na její hranici více než 60 procent z nich.

Nigérie vytváří společně s Jihoafrickou republikou asi polovinu hrubého domácího produktu v rámci celé subsaharské Afriky. Země má také značné, nicméně dosud málo využívané, zásoby zemního plynu.

Každý třetí je nezaměstnaný

Aktuální nezaměstnanost zde převyšuje hranici 30 procent. Podle Světové banky budou v blízké době bojovat s finančními problémy i další osoby a do konce roku 2022 by se do chudoby mělo dostat dalších 11 milionů lidí. Tamější ekonomiku rovněž výrazně zasáhla pandemie nemoci covid-19.

Za problémy stojí i zdejší prezident Muhammadu Buhari. Ten se při nástupu do funkce zavázal, že během prvních let ve funkci vytvoří alespoň 12 milionů pracovních míst. K moci se dostal už v roce 2015 a od té doby se nezaměstnanost více než čtyřnásobila. Omezil i zahraniční investice. Inflace zde nyní dosahuje největších hodnot za posledních 15 let a týká se zejména potravin. Právě i vyšší ceny tlačí další osoby do pasti chudoby. Objevují se vzpoury a roste i počet únosů. Očekávaná změna, kterou měl nový prezident v roce 2015 přinést, nepřišla.

„Vláda udělala spoustu chyb ještě před tím, než svět obrátila vzhůru nohama pandemie nemoci covid-19. Musí dojít ke změnám,“ uvedla pro portál Bloomberg Amina Ado, jedna z dřívějších poradkyní prezidenta Nigérie.

Podle ekonomů potřebuje Nigérie provést klíčové reformy a musí přestat žít na dluh. Vláda zde totiž žije dlouhou dobu z vypůjčených peněz a náklady na obsluhu zdejšího státního dluhu již přesahují hranici 80 procent všech nigerijských příjmů.

„Nigérie musí devalvovat měnu a investovat, hlavně do elektřiny. Musí snížit míru porodnosti. Aktuálně jedna žena zde během svého života porodí průměrně více než pět dětí,“ okomentoval situaci v Nigérii ekonom Charlie Robertson.