VIDEO: Středověkou pevnost v Sýrii užíval Islámský stát, teď tu řádí turisté

Abdalláh Džábir přijel s dětmi poprvé, i když je jejich dům vzdálený jen hodinu jízdy autem. Často jim ukazoval fotografie ze svých dětských výletů do pevnosti a sliboval, že tam jednou pojedou společně. „Snily o tom, že jednou uvidí Kalat Džaabar. Dnes jsem je sem přivezl,“ říká jednačtyřicetiletý Džábir.

Na kopci, kde pevnost stojí, býval opevněný hrad zřejmě už v době začátků islámu, současná stavba se ovšem připisuje sultánovi Núr ad-Dínovi, který nechal hrad ve 12. století přestavět do současné podoby. V roce 1974, kdy vzniklo v rámci výstavby přehrady Tabka Asadovo jezero, se z pevnosti stal ostrov a s pevninou ji spojuje jen úzký násep.

Patří k ní mešita a bývalo zde muzeum s desítkami artefaktů, které však vyplenili členové samozvaného Islámského státu (IS).

Pevnost se nachází 50 kilometrů od města Rakka, v níž měla tato organizace, která obsadila v roce 2014 sever Sýrie, hlavní stan. V roce 2017 dobyli pevnost kurdští bojovníci zapojení do boje proti IS.

Pevnost byla pro IS strategické místo, na němž se připravoval k útokům a odkud měl výhled na svou největší věznici v Sýrii. Na okraji pevnosti jeho bojovníci vykopali zákopy, v nichž cvičili dětské vojáky, tvrdí občan Rakky, který se ještě teď bojí říci pravé jméno a označil se jako Muhammad. „Obyvatelé sem chodit nesměli, byla to vojenská oblast, teď se to ale znovu probouzí,“ řekl.

Lidé pevnost objevují také díky obnovenému provozu lodí po Asadově jezeře a společným piknikům na jeho písčitých březích.

Skupinka mladých mužů si za hlasité arabské hudby rozložila u jedné ze zdí pevnosti na stolku ovoce a začala kouřit vodní dýmky.

Radván Kahavátí je až ze středomořské Latákíje vzdálené pět hodin jízdy. Přivezl celou rodinu. „Jsme tady za turistikou a taky, abychom změnili prostředí. Dcera chtěla, abych je sem vzal, protože se o Džaabaru učila ve škole,“ řekl.