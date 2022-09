Odsud děti nedostanete. Osedlejte si vláčky na Ženevském jezeře

Může se hodit Pro děti pořádají vláčkaři narozeninové oslavy s nabídkou řízení vlaku pro oslavence, součástí aranžmá pro 10 dětí a dva dospělé za 220 CHF (5 610 Kč) je vedle neomezeného počtu jízd i dort a pití v místní restauraci. Až se děti dostatečně nabaží vláčků ve Vapeur Parku, můžete je v Le Bouveret vzít ještě do místního akvaparku, jednoho z největších ve Švýcarsku. Uvnitř najdete vodopády, jeskyně, bazén s vlnami, pirátskou loď a samozřejmě několik tobogánů. Do/z Le Bouveret se dá jet po kolejích okolo jezera, ovšem zvažte přinejmenším jednu cestu po vodě, ideálně se zastávkou na vodním hradě Chillon. Hrad si prohlédnete sami vlastním tempem bez průvodce, s vytištěnou mapkou se stručným výkladem v ruce, mají ji na pokladně dokonce i v češtině. Na loď i na hrad je volné vstupné s turistickým předplatným na veřejnou dopravu ve Švýcarsku zvaným Swiss Travel Pass (www.swisstravelpass.com). Vláčky v Brně Bližší zážitek ze svezení vláčkem v tomto měřítku nabízí parková železnice u nákupního centra Olympia v Brně, inspirovaná mimo jiné areálem v Bouveret. Brněnská dráha je v provozu pouze o víkendech a svátcích od jara do podzimu, zatímco v Bouveret se jezdí od jara do podzimu každý den.