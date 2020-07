Mistři světa v jízdě vlakem. Švýcarské železnice jsou plné rekordů

Aby bylo jasno, o čem bude řeč, v čem jsou ti Švýcaři vlastně tak obdivuhodně výjimeční, dopřejme si hned na začátku aspoň zjednodušené technické minimum. Železnice se s horským terénem z principu příliš nekamarádí. Sklon kolejí na běžných tratích nepřesahuje 3 %, na lokálkách to výjimečně může být kolem 6 %. Za touto hranicí přestává být provoz kvůli nízkému tření mezi kovem kola a kolejnice bezpečný, a tak musí nastoupit takzvaná zubačka. Bez ní by vlaky nevyšplhaly do hor, ani by nedokázaly cestou dolů spolehlivě brzdit.