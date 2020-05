Neotvírám, klidně spím. Řecký ostrov Mykonos čeká na své bohaté turisty

Několik místních a novináři, kteří sem od počátku pandemie koronaviru jako jediní mohou, spatří domky prozářené sluncem. Jejich dveře jsou ale zamčené a bazény zejí prázdnotou.

Bez ohledu na uvolnění karantény a povolení otevírat obchody tady má člověk dojem, že „vstoupil do přízračného města, kde v ulicích není ani človíčka. Je to hrozivé“, říká Lorraine McDermottová, která na ostrově bydlí už dvacet šest let.

„Obvykle tu je plno lidí, hlučno a všude hudba, a také velký provoz,“ připomíná tato Irka provdaná za Řeka, která uprostřed labyrintu uliček ve starém Mykonosu pronajímá čtyři pokoje.

„Za celý svůj život jsem tu nikdy nezažil takové prázdno,“ říká šestaosmdesátiletý Nikos Degatis sedící na schodech svého krámku se suvenýry, jenž je v Mykonosu nejstarší. „Mám strach otevřít obchod a obsluhovat zákazníky. Nesnáším roušku, a tak raději neotvírám a klidně spím,“ vysvětluje.

„Předpisy jsou příliš přísné, jak je možné dodržovat předepsanou vzdálenost v tak úzké uličce?“ říká jeho vnuk Jorgos, který pracuje v rodinném podniku.

Na Mykonosu, kde jen málokdo nosí roušku, mohou luxusní obchody i další prodejny otevřít od 11. května. Málokdo ale skutečně otevřel, protože chybí majetná klientela.

„Loni jsme měli stále plno, letos nepřišel nikdo,“ stěžuje si Damianos Daktlidis, majitel plážového klubu a sousedního luxusního hotelu, který byl právě zcela renovován.

„Je tu úplně prázdno,“ podotýká smutně čtyřiadvacetiletý Řek, který převzal rodinný podnik. Obává se, že bude rentabilní až v závěru turistické sezony, ale možná také až příští nebo přespříští rok. Čeká, až budou v červenci obnoveny mezinárodní lety, a je připraven dodržovat všechna pravidla, o nichž vláda rozhodne.

Atény v nadcházejících týdnech přijmou opatření, která by měla uklidnit turisty a co možná nejdříve je přilákat do země. Pro řeckou ekonomiku je turistika zásadní, tvoří dvanáct procent hrubého domácího produktu. Premiér Kyriakos Mitsotakis slíbil, že vláda najde prostředky, jak turisty přivábit. Soudí, že by se mohli do země vrátit koncem července.

„Okružní plavby se konat nebudou, jsou oblíbeným terčem koronaviru,“ soudí turistická průvodkyně Ariadna Vulgariová, která už přišla o svou květnovou klientelu. „Rok 2020 je ztracený,“ tvrdí průvodkyně, která vlastní rodinnou restauraci Captain’s ve starém přístavu. „Jestli se Mykonos nevzchopí, bude postiženo celé Řecko,“ dodává.

Řecký ministr turistiky již předpokládá pokles příjmů z turistiky z osmnácti miliard na osm. „Bude trvat několik let, než se zase postavíme na nohy,“ soudí Lorraine McDermottová.

„Mykonos má budoucnost, to je jasné,“ říká Dimitris Samaras, majitel zlatnictví. „Jestli letos turisté nepřijdou, budeme mít zákazníky z jachet. Mykonos je úsměv moře,“ zdůrazňuje.

VIDEO: Řecko, jak ho neznáte. V ulicích i na plážích je pusto: