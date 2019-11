Kde i dospělí znova používají citoslovce. Německý Legoland dostane každého

Může se hodit Areál je otevřený zhruba od posledního březnového či prvního dubnového týdne do prvního listopadového týdne. V zimě se sem tedy nedostanete. U některých atrakcí je potřeba počítat s frontou na vstup, v našem případě téměř na konci sezony čekací doba nepřesáhla 45 minut. Při jejím vrcholu lze ve frontě strávit i dvě hodiny. Fronta se dá se speciálním předplaceným odpustkem přeskočit, zvažte, jestli se vám to nevyplatí Už záhy po otevření areálu jsou před ním velké zástupy lidí , a to i na konci sezony. V areálu se záhadně rozplynou.

, a to i na konci sezony. V areálu se záhadně rozplynou. Pokud vás v areálu přepadne hlad , najdete tady stánky s občerstvením i několik restaurací . My jsme vybrali tu nabízející těstoviny i pizzu . Oběd i s pivem tady v přepočtu vyšel na 290 korun.

, najdete tady . My jsme vybrali tu nabízející . Oběd i s pivem tady v přepočtu vyšel na 290 korun. Vstup na drtivou většinu atrakcí je už v ceně vstupenky , připlácí se za opravdové rarity, jako je třeba závodění v hasičských vozech se stříkáním na cíl.

, připlácí se za opravdové rarity, jako je třeba závodění v hasičských vozech se stříkáním na cíl. Myslí se tady i na nejmenší děti, jim je určena část se stavebnicemi Duplo. Tohle je taky zároveň jediná odpočinkovější zóna, kde se i s dětmi dá posadit na trávník a jen tak chvilku relaxovat.