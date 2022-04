Unikátní lázně Rogner Bad Blumau vám vyrazí dech svou propracovaností

Bad Blumau je malá, nenápadná obec na štýrském venkově. Zřejmě by si dál žila svým poklidným životem, kdyby ji v sedmdesátých letech minulého století nenavštívily výzkumné týmy hledající ropu. „Černé zlato“ sice nenašly, ale narazily na mohutné prameny termální vody. Jejich turistický a léčebný potenciál si uvědomil stavitel Robert Rogner a chtěl v Bad Blumau vybudovat rekreační vesničku s koupalištěm.

Projekt měl připravený do posledního detailu, jenže jeho plány zhatila osudová schůzka. V roce 1992 se podnikatel potkal ve vídeňském Schönbrunnu s Friedensreichem Hundertwasserem a získal ho pro výjimečnou spolupráci. Všestranný umělec byl průkopníkem ekologické architektury a v Bad Blumau dostal šanci realizovat svoji vizi. Navrhl umělecké dílo, které vypadá jako malé městečko, v jehož středu se nachází lázně ve tvaru prstence. Do zvlněné krajiny pak zasadil jednotlivé stavby – restaurace, kavárny, bary, rozmanité obchůdky nebo specifické hotely.

Mezi ně patří i lesní domy nacházející se pod úrovní terénu nebo budovy připomínající oční štěrbiny usazené v zemi. Architekturu krášlí pestrobarevné „patchworkové“ fasády, ze kterých vyhlíží dva tisíce čtyři sta různých oken, přičemž žádné není stejné. Na střechách vyrůstá zeleň a celý komplex korunuje zlatá kupole, jež svítí na míle daleko.

Jednotlivé domy jsou pak propojeny arkádami a vnitřními, různě zaoblenými chodbami s nerovným povrchem. Hundertwasser totiž neměl rád rovné přímky. Tvrdil, že ploché podlahy škodí nožní klenbě. Proto vytvořil hrbolaté chodníky, jež jsou podle jeho slov „symfonií pro nohy“. Zrovna tak věřil, že sloupy připomínají stromy a nechal v celém areálu postavit tři sta třicet pilířů, z nichž každý je zcela jedinečný.

Štýrské moře

Hundertwasser realizoval svůj projekt v souladu v přírodou, ezoterikou a vesmírnými zákony. Do celém areálu zahrnul čtyři základní živly světa (voda, země, oheň, vzduch), se kterými se návštěvníci setkávají na každém kroku. Základem termálních lázní jsou tři léčivé prameny, Balthasar, Melchior a Vulkania, jež zmírňují bolesti kloubů, zad, pomáhají při kožních a gynekologických onemocněních a uvolňují stres.

„Tekuté poklady“ tryskají z hloubky více jak dva tisíce osm set metrů a napájejí vnitřní i venkovní bazény s teplotou vody 36 – 37 °C. Prameny obsahují unikátní soubor minerálů a patří k nejléčivějším ve Štýrsku. Prim mezi nimi hraje Vulkania, která díky přírodnímu obsahu soli (skoro osmnáct gramů na litr) lehce nadnáší a má podobné účinky jako voda v Mrtvém moři. Na pokožce vytvoří lehce mazlavý povlak a učiní ji sametově hebkou.

Koupání v zelené laguně obklopené bambusem a kamínky, pak večer umocňuje vulkán Strombolino. Chrlí žlutooranžový oheň a v kombinaci s noční oblohou vytváří čarokrásné scenérie.

Zlatá kupole je charakteristickým znakem Rogner Bad Blumau. V areálu jsou zahrnuty čtyři základní živly světa včetně ohně.

Prvek vzduchu symbolizuje čisté klima štýrského venkova a živel země představují kameny a geomantická stezka vytvořená známým slovinským geomantem Marko Pogačnikem. Termální prameny v Rogner Bad Blumau jsou totiž od pravěku uložené v aktivním podloží, v němž se nalézají energetické body. Ty jsou označeny kameny s kosmogramy a tvoří pomyslné brány, jimiž proudí informace a energie z naší planety. Procházka vedoucí po dvaceti třech stanovištích tak rychle obnovuje fyzické, psychické síly a přispívá ke zlepšení zdravotního stavu.

Ryby v elektrárně

Hundertwasser jako nadšený ekolog zastával myšlenku udržitelného rozvoje. Proto v Rogner Bad Blumau nechal vystavět geotermální elektrárnu, jež ročně produkuje přes šest set osmdesát pět tisíc kilowatthodin elektřiny. Ta vzniká prostřednictvím páry ze sto čtyř stupňů Celsia horkého pramene Vulkania, která pohání turbínu a následně generátor. Po výrobě energie teplota pramene klesne na pětaosmdesát stupňů, což však bohatě stačí k vytopení všech ubytovacích zařízeních a lázní, a to i při minus dvaceti.

Rogner Bad Blumau je uměleckým dílem slavného architekta Friedensreicha Hundertwassera. Termální prameny patří k nejléčivějším ve Štýrsku.

Denně tak areál v chladném období uspoří asi šest tisíc osm set litrů topného oleje a ochrání životní prostředí od čtyř tisíc pět seti tun skleníkových plynů. To má podobný efekt na ochranu klimatu, jako když ročně na silnicích ubude dva tisíce sedm set aut.

V geotermální elektrárně také vznikl nový pilotní projekt – instalace akvaponického technologického systému spojuje chov ryb s pěstováním bylinek a zeleniny. Princip spočívá v tom, že ryby poskytují hnojivo rostlinám a ty zase čistí vodu rybám. Díky tomu nemusí zahradníci používat umělá hnojiva či jinou agrochemii. Zelenina je pak velmi zdravá, a má vysokou nutriční hodnotu.

Navíc produkce probíhá po celý rok, je zcela nezávislá na počasí a ušetří až devadesát pět procent vody oproti jiným způsobům pěstování. A pokud i přes to nějaká kapalina zbude, vrací se zpět do podzemí. Tím se naplňuje filozofie duchovního otce lázní Friedensreicha Hundertwassera: „Vše, co si bereme z naší Země, do ní musíme zase vrátit“.