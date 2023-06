Pro rekordní zájem ceny letenek neklesají, vyplatí se letět ze sousedních zemí

Samotný prodej pak stoupl o 25 procent. „Většina destinací překonává svoje předpandemické rekordy a můžeme skutečně potvrdit, že zájem o cestování nebyl nikdy tak vysoký jako v tomto roce,“ uvádí za společnost Pelikán Katarína Šuchterová.

Prodej letenek je podle ní o 15 procent vyšší než ve stejném období roku 2019, vyhledávání pak nabylo o 11 procent. Nedá se tedy mluvit o tom, že by se situace na letištích pouze vracela do normálu po cestovatelsky „chudých“ covidových letech.

Aktuální vyšší zájem o cestování eviduje u českých cestujících i pražské letiště. „A to zejména do typicky dovolenkových destinací v Egyptě, ve Španělsku nebo například v Portugalsku,“ říká jeho mluvčí Klára Divíšková. To ovšem neznamená, že letošek bude trhat rekordy. „Tento rok můžeme predikovat a hodnotit pouze z pohledu počtu odbavených cestujících,“ upřesňuje Divíšková. Letiště Praha letos cílí na odbavení 13,5 milionu cestujících. „V minulém roce pražským letištěm prošlo 10,7 milionu cestujících, což stále nedosahuje na čísla z roku 2019, který byl rekordní. Tehdy pražské letiště odbavilo 17,8 milionu pasažérů. S návratem k těmto číslům počítáme v roce 2026,“ vysvětluje Divíšková.

Češi čím dál častěji využívají lety ze zahraničních letišť. Premiantem je Vídeň.

Velký zájem pochopitelně zvyšuje ceny letenek, které jsou na svých maximech za několik posledních let. A aerolinky nemají důvod ceny snižovat.

Čeští turisté tak hledají každou šanci, jak cenu srazit. Kromě pražského či ostravského letiště často využívají nabídky v Mnichově, Berlíně, Vídni, Bratislavě či Budapešti. „Přibližně polovina cestovatelů odlétá z domácích letišť, 30 procent z Vídně a zhruba sedm procent z Německa,“ potvrzují zástupci společnost Pelikán, která se prodejem letenek zabývá.

„Zájem je velký, ovšem některé společnosti stále nemají na trhu tolik sedaček jako třeba před pandemií,“ upřesňuje Katarína Šuchterová. „Jde například o jihovýchodní Asii, které stále chybí zhruba čtyřicet procent kapacit v porovnání s předcovidovými lety.“

Lákají Emiráty

Nejméně se zvedly ceny letenek do USA. Nejspíš proto, že země se teprve nedávno zcela otevřela. „Spojené státy jsou sice pro cestovatele otevřené už od listopadu 2021, ale až 11. května zde mezi posledními zeměmi na světě uvolnili povinnost očkování pro zahraniční návštěvníky,“ upřesňuje Šuchterová. „Chyběla jim tak značná část cestovatelů, kteří nebyli očkovaní. Proto do USA necestovalo tolik turistů jako například do Asie,“ komentuje cenu letenek. Na aktuální obnovení linky do New Yorku z Prahy s Delta Airlines upozorňuje i mluvčí Letiště Václava Havla Praha.

Hilton Resort v emirátu Ras Al Khaimah

„V červenci startuje i nová linka na trase Praha – Tchaj-pej. Zahájili jsme také provoz na lince Praha – Soul s dopravcem Korean Air a od června odstartovala nová linka na Island letecké společnosti Icelandair,“ dodala Divíšková.

Jedním z největších letošních lákadel jsou Spojené arabské emiráty. Jen Pelikán tam za první kvartál prodal o 90 procent víc letenek než před pandemií. I pražské letiště sem meziročně odbavilo o 24 procent více cestujících. „Ale stále je to o 14 procent méně oproti roku 2019,“ hlásí Divíšková k letošnímu období leden až květen.

Ceny letů do Dubaje a Abú Zabí přitom narostly v průměru o 25 procent. Cestujícím se proto při hledání nejlevnější letenky vyplatí porozhlédnout se i mimo tuzemskou nabídku. „Čím je na daném letišti větší konkurenční boj, tím víc z toho cestující profitují. Levnými letenkami stimulují trh i noví dopravci, kteří takto bojují s konkurencí a chtějí si na trhu udělat jméno i trhový podíl,“ vysvětluje za Pelikán Patrik Vas.

Z Vídně do Thajska, z Bratislavy na Maltu

Už před covidem využívalo vídeňské letiště 20 procent cestujících Čechů. Momentálně je to dokonce přes 30 procent. Se Saudia Airlines lze odtud stejně jako z Mnichova letět do Thajska o polovinu levněji než z Prahy.

Právě u exotických destinací snižuje odlet z Vídně cenu zpátečních letenek. Letenku do Bangkoku z Vídně si proto letos koupilo o 180 procent víc tuzemských cestujících než z Prahy. V případě Srí Lanky pak o 90 procent. Z Vídně se vyplatí i let na Zanzibar, Seychely či do zmíněných Emirátů, může za to právě dostupnost linek. Do Emirátů směřuje 60 procent českých dovolenkářů z vídeňského letiště.

Za podobnými fotkami míří na Zanzibar modelky z celého světa.

Mezi německými letišti, která mají obecně větší kapacitu než pražské či vídeňské, vede u českých cestovatelů Bangkok, mexický Cancún či dominikánská Punta Cana. „Průměrná cena letenky do Cancúnu je odtud o 35 procent levnější, v případě Dominikánské republiky o více než 40 procent,“ hlásí Pelikán. Nejčastěji se do těchto destinací létá z Mnichova.

Češi však využívají i bratislavské letiště. Primárně při letech do Středomoří. Příkladem je ostrovní Malta, kam z tuzemských letišť neexistuje přímé spojení, které by fungovalo během celého roku. Zejména na podzim a v zimě, což je stále dobrá doba pro návštěvu Malty, létají dovolenkáři z Bratislavy. Podobně je na tom italská Sardinie, kam také nemíří přímá linka z českých letišť.

Z Prahy tak většinou létají cestovatelé, kteří upřednostňují komfort. A dokud jich bude dost, aerolinky nemají důvod ceny snižovat. „Výrazné zlevňování v tomto roce neočekáváme, právě naopak. Rok 2023 tak bude pro většinu leteckých společností rekordní,“ předpovídá Pelikán.