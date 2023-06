Chaos na letištích nebude, slibují aerolinky. Poučily se z loňských problémů

„Jsem dostatečně přesvědčen, že se nám podaří projít letošní letní špičkou bez větších potíží,“ řekl agentuře šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) Willie Walsh.

Vedoucí představitelé leteckých společností, kteří se tento týden účastní výročního zasedání IATA v Istanbulu, se však nadále obávají narušení řízení letového provozu v Evropě a ve Spojených státech. „Ale pokud jde o ně, splnili svůj závazek a připravili své zdroje na letošní léto. Domnívám se, že většina letišť bude také dobře fungovat; myslím, že se poučili z loňského roku,“ řekl Walsh podle agentury Reuters.

Oživení letecké dopravy, které bylo rychlejší, než se čekalo, spolu s nedostatkem pracovních sil způsobilo loni v létě chaos na několika letištích v Evropě a Severní Americe. Vyvolalo také spor mezi leteckými společnostmi a letišti ohledně limitů pro počet cestujících, které měly tento tlak zmírnit.

Rostoucí počet sporů mezi pasažéry a leteckými společnostmi na celém světě vedl k výzvám k odškodnění cestujících. V Kanadě se přezkoumávají právní předpisy, americká vláda připravuje nová pravidla a Evropská unie usiluje o přísnější prosazování stávajícího nařízení, které stanoví odškodnění za zpoždění delší než tři hodiny.

Frustrující prostředí

„V konečném důsledku to zaplatí spotřebitel, protože to samozřejmě nese průmysl, ale ten to nemůže jen tak převzít,“ řekl Walsh. „Čím více výdajů budou muset letecké společnosti vynaložit kvůli problémům, které nemohou ovlivnit, tím více se to promítne do cen letenek a povede to k jejich zdražení. Je to velmi, velmi frustrující prostředí, ve kterém se musíme pohybovat,“ dodal.

Některé skupiny cestujících obvinily letecké společnosti z obcházení kompenzací tím, že se odvolávají na výjimku pro výjimečné okolnosti. Pravidla EU takové výjimky umožňují, pokud letecké společnosti mohou prokázat, že přijaly přiměřená opatření, aby zpoždění zabránily.

Letecké společnosti oznámily, že lidé si na letošní léto zarezervovali velké množství letenek, protože letecká doprava se vrací na úroveň před pandemií covidu-19.

Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu Eurocontrol koncem loňského roku varovala, že rok 2023 by mohl být nejnáročnějším rokem posledního desetiletí kvůli konfliktu na Ukrajině, možným stávkám, rostoucímu počtu letadel a znovuotevření asijských trhů.