Smějeme se, protože to jinak nejde. Bavíme se o Itálii, o Italech a o jejich nádherně pozitivní, sluncem poháněné energii, kterou umějí přenášet na potkání a na kohokoli. Nejde se mračit, když se vynořují vzpomínky tak hezké a veselé.

„Nedovedu si představit, že by Italům někdo svázal ruce, to by byla jejich smrt. Jak by nemohli gestikulovat, byl by to konec. Vždyť oni by se ani nedomluvili, gesta jsou součást jazyka,“ ozývá se ze sluchátka a zase to doprovází smích.