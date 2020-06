Teď je správný čas. Takto opuštěná italská města už nespatříte

Benátky

Jedinečné město na laguně, v jehož historickém jádru se nelze pohybovat jinak než pěšky nebo na lodích, se v uplynulých letech stalo – vedle nepopiratelných architektonických a uměleckých kvalit – také symbolem odvrácené tváře masového turismu. Miliony návštěvníků centrum Benátek doslova zahlcovaly, fronty se stály na památky i na zmrzlinu. O inflačních cenách mnohdy vymknutých z kloubů ani nemluvě.

Letos to evidentně bude jinak a bude zajímavé sledovat, jak se město k očekávanému drastickému úbytku turistů (a tím i peněz) postaví. Pokud se tam vydáte vy, můžete na tom jedině vydělat. To se týká hlavně pocitů, ale i peněženky.

Pokud to bude vaše první cesta do „nejvznešenějšího města“, tak byste vedle bloumání ztichlými uličkami měli vidět katedrálu svatého Marka, zajít do sousedícího Dóžecího paláce (Palazzo Ducale) a navštívit skvělou galerii Accademia.

A projet se po vodě, samozřejmě. Stylové je to gondolou (gondoliéři teď budou ochotnější ke smlouvání); lacinější variantu představuje celodenní jízdenka na vaporetta, tedy parníčky suplující městskou dopravu. Pohled z hladiny Velkého kanálu na benátské paláce poskytne zase jinou perspektivu tohoto ojedinělého města.

Pokud přijedete autem, doporučujeme zaparkovat v pevninském předměstí Mestre a posledních pár kilometrů do starých Benátek dorazit vlakem nebo autobusem. Dopravní terminál je při vyústění Velkého kanálu (Canale Grande).