Opalování v plastové ohrádce. I tak by mohla vypadat dovolená v Itálii

V Itálii platí omezení volného pohybu zatím do 3. května, pak by mohla být opatření postupně uvolňována. I poté se bude vláda snažit, aby lidé na veřejnosti dodržovali například bezpečnou vzdálenost.

Problémem zůstává otázka, jak zajistit bezpečnou vzdálenost na plážích, kam v létě míří miliony Italů i cizinců a místy je tolik lidí, že si skoro ani není kam rozložit ručník. „K moři toto léto budeme chodit. Pracujeme na tom, aby to bylo možné,“ ujistila o víkendu tajemnice ministerstva turistiky Lorenza Bonaccorsiová v televizi Rai. Podle ní vláda zvažuje různá opatření, která by zajistila bezpečnou vzdálenost mezi lidmi na plážích, tedy aby lehátka a slunečníky byly několik metrů od sebe.

Dalšími možnostmi jsou podle asociace provozovatelů italských pláží Federbalneari rezervace lehátek předem, aby na pláži nebylo najednou příliš mnoho lidí, nebo časová omezení pro různé věkové skupiny.

Ve hře je také zavření plážových hřišť, instalace zařízení na mytí rukou či dezinfikování písku, řekl deníku Il Fatto Quotidiano místopředseda asociace Federbalneari Mauro Della Valle.

Jen málokterého Itala asi nezajímá, zda bude muset v parném červenci a srpnu sedět doma, aniž by se mohl svlažit v moři. „Můžeme, avšak zatím jen opatrně, začít myslet na plánování dovolené. Vakcína (proti covid-19) sice zřejmě nebude, ale doufejme, že budeme nemoc i virus lépe zvládat,“ citoval v úterý deník La Repubblica náměstkyni ministra zdravotnictví Sandru Zampaovou.

Mondello Beach v Itálii uprostřed turistické sezony

S kuriózním nápadem, jak zajistit na plážích ochranu před nákazou virem, přišla italská firma Nuova Neon Group 2. Navrhuje instalovat na plážích plastové ohrádky 4,5 metru široké a dva metry vysoké, v nichž by byla dvě lehátka a jeden slunečník. „Už jsme dostali poptávku od provozovatelů pláží i restaurací,“ řekl listu La Repubblica majitel firmy Claudio Ferrari. Podle něj by se plastové zábrany mohly dávat také okolo stolů v kavárnách či restauracích.

Plastové boxy na plážích za nesmysl označili třeba plavčíci z pláží. „Každý přece ví, že ve 40stupňovém vedru je nemožné ležet za plexisklem,“ citovala agentura APA Maura Vanniho, šéfa sdružení plavčíků v v Rimini.

Na některých italských plážích se už na sezonu chystají. Sice pláže stále kontrolují policisté, ale například v regionech Ligurie, Emilia Romagna či Abruzzo dávají povolení provozovatelům pláží ke vstupu za účelem jejich údržby a úklidu.

A zatímco datum otevření pláží a podmínky, za jakých to bude, jsou stále předmětem diskusí, jisté je už to, že letos bude na italských plážích více domácích a méně cizinců. Podle serveru thelocal.it Itálie letos od července do září očekává o 25 milionů zahraničních turistů méně, loni jich za celý rok do země přijelo přes 60 milionů. Velmi pravděpodobné je také to, že i Italové letos zruší dovolenou v cizině a stráví ji právě na italských plážích.