Počet nakažených je neznámý. Testy nestačí, musíme reagovat „přehnaně“

Lidé všude po světě sledují, jak v jejich zemi stoupá počet nakažených. Toto číslo ovšem vyjadřuje počet lidí, u kterých se potvrdila nákaza novým koronavirem. Je to na první pohled drobný detail:

počet nakažených



počet potvrzených nakažených

Rozdíl ale může být obrovský. A problém je, že nyní vůbec nevíme, jak velký ten rozdíl je. Třeba i proto, že testování jde pomaleji, než by mělo.



V ideální (hypotetické) situaci by se nechali otestovat všichni lidé světa. Ti, u kterých by se potvrdila nákaza, by zůstali na 14 dní doma. Problém vyřešen, pandemie zastavena. To je ale naprosto nereálné. Ve skutečnosti lze současnými technologiemi rychle otestovat jen malé procento lidí. To znamená, že nakažených je určitě mnohem více, než o kterých víme. Právě proto se kvůli zpomalení epidemie doporučují opatření typu omezení volného pohybu, mytí nebo dezinfekce rukou a nošení roušky.

Kolik testů, tolik informací. Pozor na „odhady“

Představme si zemi, která by neotestovala ani jednoho člověka na přítomnost koronaviru. Její oficiální číslo počtu nakažených by bylo nula. Zároveň by byla nulová i informační hodnota takového čísla. S každým dalším provedeným testem stoupá množství informací, které máme.



V Česku máme k dispozici velmi přesné statistiky toho, kolik lidí je otestováno. V posledních dvou týdnech se počet testů denně zvyšuje, a s tím každý den stoupá i počet potvrzených případů.



Denní přehled testů a počtu nových potvrzených infekcí v ČR Datum Potvrzených infekcí daný den Testů daný den 1. březen 3 11 2. březen 0 51 3. březen 2 78 4. březen 0 67 5. březen 3 76 6. březen 11 111 7. březen 7 193 8. březen 6 141 9. březen 6 265 10. březen 25 165 11. březen 31 458 12. březen 22 537 13. březen 25 741 14. březen 48 971 15. březen 109 1003 16. březen 85 1234

Nabízelo by se spočítat procento testů, které se vrátí pozitivní, toto procento roznásobit na celou populaci a „odhadnout“ tak celkový počet nakažených. Ale pozor, takový propočet by dával nějaký smysl pouze v případě, že by byli testovaní jedinci vybíráni zcela náhodně. Protože jsou ale k testování logicky vybíráni lidé, u kterých je zvýšená pravděpodobnost nákazy, je taková trojčlenka nepoužitelná a zavádějící. Nepřesnost „mechanistického odhadu“ je o to větší, oč lépe jsou lidé vybíráni k otestování.

Závody v rychlosti a dostupnosti testování

Je zřejmé, že testování je klíčové pro zjištění skutečného stavu. Různé státy ale k testování přistupují různě. Bohužel to také znamená, že jsou čísla těžko porovnatelná. Asi nejpodrobnější srovnání ukázal zatím server OurWorldInData.

Stát Počet testů (k 13. březnu)

Čína-Kuang-tung 320000 Jižní Korea 248647 Itálie 86011 Ruská federace 76963 Spojené království 29764 Tchaj-wan (čínská provincie) 16089 USA - oficiální 13624 Kanada 10481 Japonsko 10205 Bahrajn 9201 Austrálie 8008 Norsko 8000 USA - další 7934 Francie 6628 Rakousko 6582 Nizozemsko 6000 Thajsko 5232 Vietnam 4588 Indie 4058 Malajsie 4010 Dánsko 3839 Slovinsko 3058 Česká republika 2353 Polsko 2234 Irsko 1784 Finsko 900 Maďarsko 858 Island 856 Slovensko 853 Filipíny 717 Jižní Afrika 645 Litva 366 Chorvatsko 344 Nový Zéland 338 Arménie 211

Hned po Číně (data pouze do konce února), kde epidemie nového koronaviru poprvé propukla, následuje Jižní Korea, která se může pyšnit i vysokým počtem testů přepočteným na množství obyvatel: z milionu lidí zde bylo otestováno 4 831 lidí. Jinými slovy, skoro půl procenta populace prošlo testováním. Zásluhu na tom mají i testovací místa, kde lidé nemusí ani vystoupit z auta: pracovníci jim odeberou vzorek slin a výsledek se dozví do druhého dne.

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v Jižní Koreji

V Česku bylo (do 18. března) zatím otestováno 7 664 lidí, tedy asi 719 otestovaných Čechů na milion obyvatel. Za poslední čtyři dny se tento počet zdvojnásobil, a nyní tak počet testů roste exponenciálně, dokonce o trochu rychleji než počet nakažených.



O poznání hůře jsou na tom Spojené státy americké. Původně testovaly jen oficiální laboratoře CDC (americký federální zdravotnický ústav), a do 12. března jich stihly otestovat jen 4 255. Koncem února se k nim přidaly i státní laboratoře, které dohromady otestovaly skoro 28 tisíc lidí. Dohromady jsou tak oficiální čísla v USA v přepočtu na milion obyvatel jen asi 97. The New York Times zahrnuly do výpočtu i čísla z COVID Tracking Project, i tak ale vychází na milion obyvatel USA jen 125 otestovaných.

Teprve v posledním týdnu v USA začínají zprovozňovat testovací místa po vzoru Jižní Koreje. V Americe jsou na drive-thru zvyklí, dokonce i banku můžete navštívit, aniž byste vystoupili z auta. Testování je tak pohodlné a člověk po cestě nepřijde s nikým do kontaktu. Lze tedy předpokládat, že v následujících dnech výrazně stoupne počet otestovaných.



Drive-thru testování v americkém Denveru

S tím pak stoupne i počet nakažených. Paradoxně totiž intenzivnější testování zákonitě přinese nepříznivou zprávu: Situace je horší, než jsme si mysleli. Virus nakazil více lidí, než se z včerejších čísel zdálo.

Právě reálné informace o rozsahu infekce jsou ale potřeba. Nejen pro lékaře a epidemiology. Jsou důležité pro veřejnost a pro politiky. Na základě vyšších čísel (tedy čísel bližších reálnému počtu nakažených) je možné prosadit opatření, která by se jen těžko prosazovala v kontextu nižších desítek infekcí.



Naše fantazie neumí pracovat s exponenty

Je to právě stoupající počet potvrzených případů, který donutil Spojené státy navýšit počet otestovaných. V tom tkví paradox současné situace. Dokud se nic neděje, může se zdát, že je na nějaká opatření nebo intenzivní testování příliš brzy. Jenže na každého člověka, o jehož nákaze víme, připadá nějaké množství dalších, o jejichž nákaze nevíme. O nákaze neví ani nakažený, a tak ji roznáší dále.



U infekce virem, jako je ebola, vlastně nebylo možné šíření přehlédnout. Ebola zabije více než polovinu lidí, kteří se jí nakazí. Je příliš „nápadná“. Zato nový koronavirus zabije mnohem menší množství lidí (smrtnost se odhaduje kolem 4,5 %), a navíc z řad starších, obvykle méně aktivních lidí. Virus se tedy může exponenciálně šířit.



Intuitivně si dokážeme představit, že z padesáti nakažených lidí může být za týden sto padesát nakažených. Ale naše představivost neumí pracovat s velkými čísla, a už vůbec ne s exponenty.



A exponenciální růst je něco, co lidská představivost moc nezvládá. Intuitivně si dokážeme představit, že z padesáti nakažených lidí může být za týden – když každý z nich nakazí dva další – celkem sto padesát nakažených. Možná si ještě vybavíme, že za další týden už by to mohlo být skoro pět set. Ale naše představivost neumí pracovat s velkými čísly. Nebo vy si z hlavy tipnete, kolik bude v naší hypotetické situaci nakažených za pouhých 14 týdnů?



Exponenciální růst – ukázka Řekněme, že máme na začátku 50 lidí se simulovirem (smyšleným virem). Každý z těchto lidí nakazí za týden další dva lidi, a sám zůstane nakažen Nakresli Týden: 0 , Nakažených: 50 Toto není simulace nákazy. Slouží jen pro ilustraci exponenciálního růstu.

Jak vidíme, lidský mozek si s exponenty neporadí. To je první kognitivní omyl, který na nás při posuzování epidemie číhá. Druhým je naše podvědomé upřednostňování normality (v angličtině normalcy bias). Tváří v tvář katastrofě lidé často odmítají věřit, že by ke katastrofě mohlo dojít. Déle, než je zdrávo, si podle pozorování psychologů namlouvají, že bude vše v pořádku, že se vše „brzy vrátí do normálu“. Obvykle ano. Ale někdy ne. Někdy se na město řítí hurikán. A i tehdy si lidé nechtějí připustit, že by měli něco měnit.



Reakce musí působit přehnaně, aby byla úspěšná

Vraťme se do Itálie. Koncem února tam graf počtu potvrzených nákaz novým koronavirem vypadal takto:

Itálie, únor 2020 Datum Počet nových případů 16.02.2020 0 17.02.2020 0 18.02.2020 0 19.02.2020 0 20.02.2020 0 21.02.2020 0 22.02.2020 14 23.02.2020 62 24.02.2020 53 25.02.2020 97 26.02.2020 93 27.02.2020 78

Bylo to hodně, ale v zemi, která má 60 milionů lidí, jsou to pořád „jenom“ desítky případů. Navíc by mohl optimista v grafu vidět i sestupný trend. Mohlo by se zdát, že není důvod k panice. Snad jedině pohled na počet mrtvých (do 27. února zaznamenala Itálie 12 úmrtí) měl i neškolenému pozorovateli napovědět, že epidemie rozhodně není pod kontrolou.

Když se protrhne přehrada, nestačí měřit aktuální hladinu vody. Je potřeba se dívat, co se děje v místech proti proudu, které povodeň už zasáhla.

Je to jako pohled na pomalu se rozvodňující řeku. Pokud hladina stoupla jen o pár centimetrů, můžete si říct, že se nic neděje a není třeba město evakuovat. Pokud je ale vaše město po proudu od přehrady a dozvíte se, že přehrada se protrhla, je úplně jedno, jak rychle u vás voda stoupá nyní. Víte naprosto jistě, že za pár hodin je u vás povodeň. Evropa sledovala „povodeň“ v čínskému Wu-chanu v přímém přenosu od poloviny ledna.



Přesto trvalo ještě skoro dva týdny, než Itálie 10. března zavedla přísnou karanténu. Od té doby vývoj nakažených vypadal takto, a dosud se nezastavil.

Itálie, počet nakažených

Datum Počet infekcí

Počet nových případů Počet nakažených celkem 16.02.2020 0 0 17.02.2020 0 0 18.02.2020 0 0 19.02.2020 0 0 20.02.2020 0 0 21.02.2020 0 0 22.02.2020 14 14 23.02.2020 62 76 24.02.2020 53 129 25.02.2020 97 226 26.02.2020 93 319 27.02.2020 78 397 28.02.2020 250 647 29.02.2020 238 885 01.03.2020 240 1125 02.03.2020 561 1686 03.03.2020 146 1832 04.03.2020 667 2499 05.03.2020 587 3086 06.03.2020 769 3855 07.03.2020 778 4633 08.03.2020 1247 5880 09.03.2020 1492 7372 10.03.2020 1797 9169 11.03.2020 977 10146 12.03.2020 2313 12459 13.03.2020 2651 15110 14.03.2020 2547 17657 15.03.2020 90 17747 16.03.2020 6230 23977 17.03.2020 4000 27977

Přísnou karanténu zavedla italská vláda až ve chvíli, kdy bylo každému jasné, že epidemie si vyžaduje výrazná opatření, aby se předešlo tragickým ztrátám na životech. Bylo to den poté, co počet obětí za jediný den překonal stovku. Do té doby se virus šířil mezi lidmi a exponenciálně rostl.



Každé opatření – i kdyby bylo efektivní – se projeví až s odstupem. Nyní se do přeplněných italských nemocnic dostávají lidé, kteří se nakazili před týdnem nebo deseti dny.



Ve chvíli, kdy je všem jasné, že je potřeba udělat restriktivní opatření, je na takové kroky deset dnů pozdě. Ale ve chvíli, kdy je na opatření správný čas, se tato zdají příliš restriktivní. Ironií je, že pokud zafungují a epidemii se podaří zpomalit, může to být voda na mlýn těm, kteří proti těmto opatřením protestovali.



Ale je to jako s těmi exponenty. Naprosto neintuitivní. Navíc se pracuje s čísly, která nevyjadřují skutečný stav. Opatření, která působí „přiměřeně“ vnímané situaci, jsou tak ve skutečnosti příliš mírná. A naopak restrikce, které na první pohled vypadají přehnaně, mají větší šanci uspět při zpomalení šíření nákazy.



Když střílíte na pohyblivý terč, musíte mířit tam, kde ten terč bude, nikoli tam, kde je. A tento terč navíc exponenciálně zrychluje. Což naštěstí víme, protože se můžeme poučit z chyb ostatních zemí. Ale ono se přece všechno vrátí do normálu, stačí počkat. Ne?

V roce 1969 uskutečnili američtí psychologové Bibb Latané a John Darley podivuhodný experiment (PDF). Posadili účastníky do místnosti a nechali je vyplňovat dotazník. Najednou se místnost začala naplňovat kouřem. Pokud byl účastník v místnosti sám, během chvilky se zvedl a šel podivný kouř ohlásit (udělalo to 75 % z nich). Pokud ale účastník viděl v místnosti další lidi, kteří si kouře nevšímali, pokrčil rameny a pokračoval nervózně ve vyplňování. Když ale bylo v místnosti více lidí, byla mnohem menší šance, že se někdo z nich zvedne. Ve skupinách po třech to udělalo jen 12 procent účastníků experimentu.

Reakce na neočekávanou a nenormální situaci neprobíhá individuálně. Rozhodujeme se na základě neúplných čísel, čelíme neintuitivnímu exponenciálnímu šíření infekce a navíc se neustále ohlížíme, co si ostatní asi myslí o naší reakci. Místnost se zaplňuje kouřem.