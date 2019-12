Cesta vlakem po Evropě. Originální nápad pro cestovatele opět ožívá

Evropská komise chce mít za tři roky společnou jízdenku, která by platila na spojích všech evropských dopravců provozujících dopravu jako veřejnou službu. Mohli byste se například vydat vlakem z Berlína do Prahy, poté autobusem do Mladé Boleslavi a poslední část v autobusu MHD. Psali jsme: Společná Evropská jízdenka má lidi vytáhnout z aut.

Evropská společná jízdenka vlakem přitom svoji historii začala psát už v roce 1972. K 50. výročí vzniku Mezinárodního svazu železnic zavedlo 21 evropských zemí jízdenku Interrail. V Německu stála 235 marek, mladí do 21 let s ní mohli cestovat až čtyři týdny. V roce 1979 byla věková hranice posunuta na 26 let. Jak se osvědčila?