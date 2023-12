Exotické ráje na dosah ruky. Podnikněte z českých letišť výpravu za lemury a dál

Teploty pod nulou, sníh v ulicích a příliš krátké dny nejsou nic pro vás? Co takhle se místo toho potápět v Rudém moři, pozorovat zblízka lemury na Madagaskaru nebo relaxovat na jedné z proslulých pláží v Thajsku? Nejlepším způsobem, jak uniknout evropské zimě, je exotická dovolená.

Vyberte si z nabídky 300 zájezdů od českých a německých cestovních kanceláří s přímými lety z Prahy i Brna. K dovolené navíc můžete mít i parkování na letišti zdarma.

Po stopách Kryštofa Kolumba

Bílé pláže s jemným pískem, tropické pralesy, úchvatné laguny, národní parky i koloniální městečka. To je Dominikánská republika. Nevelký ostrovní stát v Karibském moři do puntíku naplňuje představy o vysněné tropické destinaci. Ne nadarmo ji objevitel Kryštof Kolumbus označil jako ráj na zemi. Oblast Punta Cana se pyšní nejen pásmem 40 kilometrů pláží, ale také jeskyněmi, jezírky a vodopády. Dominikánská republika zaujme i gurmány. Ochutnat národní jídlo – rýži s červenými fazolemi a dušeným masem – je takřka povinnost.

Na prosluněných plážích Kuby zapomenete na evropskou zimu

Neodolatelný půvab má i nedaleká Kuba – země s pohnutou historií v severním Karibiku. Dvoumilionové hlavní město Havana hýří barvami, je plné architektonických skvostů a centrem nočního života. V historickém jádru Trinidadu si prohlédnete koloniální španělskou architekturu, na prosluněných plážích v letovisku Varadero zapomenete na evropskou zimu a nejhezčí přírodní scenerie si vychutnáte v národních parcích Topes de Collantes a Viňales. Nejvyhlášenější oblastí pro potápění je souostroví Jardines de la Reina. A jaké suvenýry si z Kuby odvézt? Na to je velmi jednoduchá odpověď: rum, doutníky a kávu.

Království bílých pláží a zábavy

Mezi exotické destinace, které není třeba dlouze představovat, nepochybně patří Thajsko. Dovolenkáře z celého světa láká na nejkrásnější pláže v jihovýchodní Asii, světově vyhlášenou kuchyni i buddhistické památky. Phuket, Pattaya nebo Ko Chang? Království bílých pláží, kokosových palem a tyrkysového moře s korálovými útesy je zkrátka sázkou na jistotu. Špatná volba je téměř vyloučená.

Dovolenou z říše snů prožijete také na čarokrásném souostroví Maledivy. Perla Indického oceánu láká na nádherné atoly s korálovými útesy a průzračné laguny. Vybízí k lenošení na pláži s jemným bílým pískem stejně jako k aktivně strávené dovolené. Díky bohatému podmořskému životu jsou Maledivy učiněným rájem pro potápěče. Pod mořskou hladinou můžete pozorovat chobotnice, rejnoky i malé druhy žraloků. Zdejší hotelové resorty jsou navíc známé špičkovou úrovní.

Thajsko láká dovolenkáře z celého světa na nejkrásnější pláže v jihovýchodní Asii

Velmi populární a zároveň cenově dostupnou destinací je Zanzibar. Ostrov koření při východoafrickém pobřeží je proslulý pohodovou atmosférou, šnorchlováním u korálů i širokou nabídkou sportovních aktivit. Pokud si z dovolené rádi vozíte suvenýry, Zanzibar si zamilujete. Dřevěné masky, šperky, dekorace nebo ručně tkané oděvy? Stačí si vybrat. Dalším lákadlem souostroví je zdejší kuchyně s arabskými i africkými vlivy. Možná byste to nečekali, ale Zanzibar se pyšní celou řadou luxusních hotelů s all inclusive službami a privátní atmosférou.

Lemuři, baobaby a pralesy

Hitem mezi cestovateli je v poslední době největší africký ostrov Madagaskar, který navzdory zvyšujícímu se zájmu stále není zasažený masovou turistikou. Tento obr v Indickém oceánu je vyhlášený unikátní faunou a flórou. Na žádném jiném místě na světě nemůžete ve volné přírodě pozorovat lemury. Poznávacím znamením Madagaskaru jsou ikonické baobaby a deštné pralesy stejně jako národní park Tsingy de Behamara plný bizarních skalních útvarů, jeskyní a propastí. Ostrov má pět tisíc kilometrů dlouhé pobřeží a jedny z nejlepších pláží v Africe. Když budete mít štěstí, v průzračném moři uvidíte delfíny i velryby. Vyhledávanými destinacemi pro potápění jsou souostroví Nosy Be a ostrov Ile Sainte Marie.

Za exotickou dovolenou nemusíte jezdit tisíce kilometrů. Skvělé destinace s celoročně příznivým počasím leží téměř „za rohem“. Značné oblibě se v poslední době těší Omán. Vydejte se do této země pohádkového orientu s autentickou atmosférou arabské kultury – a rychle pochopíte proč. V Ománu můžete relaxovat na čistých písčitých plážích, objevovat podmořský svět, vydat se na výlet do pouště Wahíba nebo na horskou túru. Pokud upřednostňujete městskou turistiku, prohlédněte si impozantní mešity v hlavním městě sultanátu Maskat a prozkoumejte tradiční trhy.

Značné oblibě turistů se v poslední době těší Omán

Dlouhé pláže, magické zážitky, supermoderní města a spousta zábavy. To jsou Spojené arabské emiráty. Malá, zato prudce se rozvíjející země na východě Arabského poloostrova je synonymem cenově dostupné exotické dovolené. V Dubaji, Abú Dhabí a dalších městech zrozených z pouště nuda rozhodně nehrozí. Z futuristických staveb, obřích zábavních parků a nákupních center doslova přechází zrak. Nejlepší dobou pro návštěvu Emirátů je jaro a podzim. Teploty kolem třicítky jsou ideální pro opalování na dokonalých plážích a zároveň snesitelné pro procházky po luxusních městech.

Ráj pro potápění

A co takhle dovolená v Egyptě? Jen málokterá exotická destinace toho nabízí tolik jako země na Nilu. Hurghada, Marsa Alam a Sharm El Sheikh jsou vyhlášenými letovisky v Rudém moři, které patří mezi nejteplejší, nejslanější a zároveň nejčistší na světě. Potápění mezi korálovými útesy v Rudém moři je přímo fantastický zážitek. Egypt je stejně tak rájem pro milovníky památek a dávné historie. Pyramidy v Gíze, Luxor, historická Káhira – a tak by se dalo pokračovat. Nejlepším způsobem, jak království faraonů poznat, je plavba po Nilu.

Jen málokterá exotická destinace toho nabízí tolik jako Egypt

Mezi nejdostupnější destinace patří Kanárské ostrovy v Atlantském oceánu. Díky příznivému subtropickému klimatu jsou ideálním místem pro dovolenou v každém ročním období. Nadchnou příznivce turistiky, aktivní sportovce i dovolenkáře, kteří preferují pohodu u vody. Najdete zde snad všechny druhy pláží, od panenských zátok až po rušné městské pláže s obchody, bary a restauracemi, kde to žije dlouho do noci. Kanáry jsou prodchnuté stovkami kilometrů pěších stezek. Na ostrově Tenerife se vydejte do soutěsky Masca a na nejvyšší horu Pico del Teide, na Lanzarote obdivujte sopečnou krajinu v národním parku Timanfaya a na ostrově Grand Canaria se nechte unést krásou zelených hor i strmých útesů v národním parku Tamadaba.

Punc neokoukanosti si i přes rostoucí popularitu udržují Kapverdy, čítající desítku ostrovů v Atlantském oceánu při pobřeží západní Afriky. Na ostrovech se potkávají kulturní vlivy Afriky, Evropy a Jižní Ameriky. Na poloprázdných plážích s jemným vulkanickým pískem převládá karibská atmosféra. Průzračné moře plné ryb vybízí k potápění i rybolovu. Zážitkem je výstup na téměř třítisícovou sopku Pico de Fogo. Na největším ostrově Santiago si můžete prohlédnout staré město Cidade Velha zapsané na seznam UNESCO nebo ochutnat speciality místní gastronomie, která je mixem portugalské a kreolské kuchyně.