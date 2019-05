Palác římského císaře obsadili squateři, začala novodobá historie Splitu

Tipy na výlety ve Splitu a okolí Židovský Split

Split není jen Dioklecián a Hra o trůny. Západně od historického centra je historický židovský hřbitov, podle tradice jeden z nejstarší v Dalmácii. Dnes se zde už nepohřbívá, z budovy u hřbitova je kavárna s nejkrásnějším výhledem na město a okolí. Hřbitov není jedinou židovskou památkou. V uličkách Rodrigina nebo Židovski prolaz se dochovala řada domů původního ghetta a synagoga, po pražské Staronové synagoze údajně druhá nejstarší fungující synagoga v Evropě. Salona

Antika není ve Splitu jen v centru města. Archeologové odkryli i Diokleciánovo rodiště, Salonu, dnes předměstí Splitu. Dva tisíce let starý areál nabízí podhled na památky tří kulturních epoch. Svou stopu zde zanechala antika, starokřesťanská kultura i raný středověk. Je zde dochován amfiteátr, pohřebiště plné unikátních sarkofágů nebo základy několika kostelů. Ze Splitu sem jezdí autobus. Hrad Klis

Když se ve Splitu otočíte od moře k horám, uvidíte v průsmyku, kterým vede dálnice do Splitu, vlát na vrcholu jedno z kopců chorvatskou vlajku. To je hrad Klis. Mohutná pevnost, či spíše zeď, která vždycky přehrazovala nepřátelům cestu z vnitrozemí na pobřeží. Za tisíc let o ni bojovali Chorvati, uherská vojska, Benátčané, Turci, Francouzi a nakonec Rakušané. Každá armáda opevnění rozšířila a vylepšila. Líbila se i filmařům, proto sem umístili seriálový Meereen, město otrokářů. Typické pyramidy však filmaři k pevnosti přidali až ve trikovém studiu. Město Trogir

Historický střed města Trogir na malém ostrůvku byl roku 1997 zařazen na seznam světového dědictví UNESCO díky své mimořádné architektonické kontinuitě. Centrum města představuje nejlépe zachovalý románsko-gotický komplex nejen na v Dalmácii, ale v celé střední a východní Evropě. V hradbami obehnaném jádru města se nachází zachovalá středověká tvrz Kamerlengo, desítka kostelů a řada obytných domů a paláců. Stadion Hajduku

Ve Splitu stojí řada kostelů, ale skutečný chrám hlavního náboženství místních stojí kus od centra. Náboženstvím místních je fotbalový klub Hajduk Split. Pro Čechy může být zajímavé, že byl roku 1911 založen skupinou chorvatských studentů v pražském pivovaru U Fleků. Klub je nesmírně populární a na řadě ploch ve městě se můžete setkat s namalovaným logem klubu či nasprejovanými letopočty, připomínajícími slavná vítězství klubu.