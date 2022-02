Někteří Japonci se stále na cizince dívají svrchu, říká učitel bojových umění

S příchodem nového roku se v Japonsku tradičně pálí vzkazy roku starého. O co jde?

Nad domovními dveřmi, nad oltářem, ale třeba i nad vchodem do tělocvičny bývají tradičně rozložené svazky slámy šimenava, které jsou ochranou proti zlým duchům, a květinové dekorace kadomacu. A v polovině prosince se pálí spolu s papírky, na něž zase Japonci kaligrafickým písmem píšou kakizome – jakási novoroční předsevzetí. Když se pak vzkazy pálí v šintoistickém chrámu, rozdělají v jeho areálu oheň a lidé tam během dne chodí házet staré ozdoby a kupují zase nové. Do toho jim mniši z pódia hrají na třístrunné šamiseny – to jsou jejich tradiční loutny.

Jednomu kamarádovi z Kanady, který se takhle oženil s Japonkou, plánovala například rodina nevěsty, kolik budou mít dětí, a jedno si prý hned chtěli nechat do vlastní výchovy! Luboš Pokorný učitel bojových umění