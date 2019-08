Ladný tanec, nebo bojové umění? Díky tai-či najdete energii i klid

Tai-či čerpá ze starých bojových umění a jeho mistry byli vždy převážně muži. I modernímu člověku má co nabídnout. Pracuje totiž s vnitřní energií a vědomým dýcháním a účinně zbavuje stresu, ze kterého pochází drtivá většina všech nemocí.

Řeč je o takzvané vitální energii (nazývané čchi): životní síle, která v těle proudí tzv. meridiány (neviditelnými energetickými drahami). Pokud jste zdraví a spokojení, čchi jimi protéká volně a bez překážek. V opačném případě dochází k jejímu zpomalení a blokádám, ze kterých později vznikají různé nemoci.

Že nejste typ člověka, který „věří na energie“? To vůbec nevadí. Blahodárné účinky tai-či můžete pocítit i tak. Během cvičení se totiž čchi uvádí do pohybu a pro konečný výsledek není rozhodující, jestli jste „ezoterik“ nebo „materialista“. Tai-či zkrátka funguje bez ohledu na to, co si o tom myslíte vy sami.

Zastavte kolotoč uvnitř hlavy

Pozitivní vliv má také na psychiku. Soustředěním se na pomalé plynulé pohyby a pravidelný dech se snadno odpoutáme od různých starostí a otravných myšlenek, které nám stále běží hlavou, a zaplaví nás blažený pocit „plynutí s proudem".

Deset minut stačí Jde o jedno z mála cvičení, které je vhodné pro každého bez ohledu na věk nebo kondici a můžete při něm i sedět či ležet na posteli.

Tai-či zahrnuje celou řadu sestav, některé z nich slouží k uvolnění, jiné pro zlepšení nálady nebo třeba rychlé dobití energie.

Je pouze na vás, co si v danou chvíli zvolíte. Cvičit můžete 10 minut, ale klidně i hodinu. A to nejlépe ve volném pohodlném oblečení a naboso, ideálně v přírodě na trávě.

Spoustu názorných videí najdete internetu. Nebo vyzkoušejte několik lekcí pod vedením odborníka, které dnes nabízí většina s wellness studií.

Čím déle budete tai-či cvičit, tím bude tento pocit intenzivnější. Na rozdíl od spousty jiných tělesných aktivit, kde energii převážně vydáváte, tady ji naopak cvičením získáváte.

Pravidelné cvičení funguje i jako účinná prevence. Ulevuje od bolestí zad a hlavy, posiluje odolnost vůči stresu a pomáhá předcházet různým civilizačním chorobám.

Někteří lidé si stěžují, že základní postoj s mírně pokrčenýma nohama a podsazenou pánví je pro ně nepohodlný, stejně jako hluboké brániční dýchání během celého cvičení, ale věřte, že jde jenom o zvyk. Pokud vydržíte, nebudete litovat.

Začněte stárnout pomaleji

Čínská akademie věd a další instituce zkoumaly proces stárnutí u lidí, kteří se dlouhodobě věnují tai-či, a výsledky jsou víc než přesvědčivé. Pravidelným cvičením dochází ke zlepšení srdeční a dechové funkce, snížení hladiny cholesterolu, zpomalení procesu osteoporózy (řídnutí kostí), ale i k harmonizaci a zlepšení činnosti mozku a paměti.

Tai-či podporuje činnost vnitřních orgánů a přispívá ke zlepšení látkové výměny. Příznivě také působí na svaly a klouby. Jeho každodenní praktikování je ideálním tréninkem pro nervový systém, působí dokonce jako prevence obávaných onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba.