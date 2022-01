Ekonom chce děti učit hospodařit s penězi, prvním projektem je domácí archiv

Nápad vytvořit originální pořadače se v hlavě finančního projektového manažera z Českých Budějovic zrodil zcela banálně.

„Jednoho dne jsme se s manželkou rozhodli, že si roztřídíme a zarchivujeme všechny naše dokumenty, protože máme rádi ve věcech pořádek. Chtěli jsme si pořídit takový přehledný domácí archiv, do kterého bychom zařadili vše důležité. Nic takového se ale koupit nedalo. Proto jsme si ho navrhli sami, až do úplných detailů,“ popsal vznik projektu Hommer.

Navíc se v něm už poněkolikáté probudila touha zkusit si podnikání a práci na něčem, co má hlubší smysl. Delší dobu už pomýšlel rovněž na to, že by rád rozvíjel úroveň finanční gramotnosti ve společnosti, mimo jiné také v návaznosti na své povolání. „A když se to všechno tak sešlo, rozhodl jsem se, že to zkusím,“ uvedl.

Archivační pořadače mohou využívat dospělí i děti. Sada pro dospělé obsahuje tři pořadače, které jsou navíc barevně odlišené, pro muže a pro ženy. Dokumenty k zařazení se pak mohou rozdělit podle toho, jestli spadají do kategorie finanční, pracovní nebo osobní.

Za pomoci praktického organizéru pak člověk v každé z částí domácího archivu jednoduše najde své výpisy z účtu, leasingové nebo úvěrové smlouvy, dokumenty týkající se zaměstnání, movitého i nemovitého majetku, nebo třeba lékařské zprávy. Součástí je i daňový kalendář.

Zajímavý je také nápad na zakládání dokumentů s minimálním využitím různých plastových desek a fólií. „Mnohdy nevydrží ani pár měsíců používání a vzniká tak zcela zbytečný neekologický odpad,“ uvedl Hommer. Na webu archivnadoma.cz proto nabádá k používání běžné děrovačky a uvádí také tipy, jak si vyrobit kapsy z papíru.

Pořadače určené dětem, které je mohou provázet celým jejich dospíváním, mají ještě hlubší rozměr. Kromě toho, že se děti jejich používáním naučí starat se o důležité dokumenty, mohou si rozšířit také obzory týkající se financí.

Kromě různých motivačních listů je součástí organizérů také praktický přehled základních pojmů. Děti se tak například dozvědí, co je banka, platební karta, co jsou příjmy a výdaje nebo jak nebezpečné mohou být půjčky. Mohou si ale sestavit také vlastní rozpočet z kapesného a pravidelně si zapisovat své úspory.

Chystá i knihu pro děti

Finanční gramotnost Petr Hommer podrobněji rozpracoval v knize pro děti, kterou se chystá letos vydat. Publikace, v níž se zabývá i moderními tématy, které se týkají financí, také v tomto ohledu vede k větší spolupráci rodičů s dětmi. Do budoucna by se rád pustil i do výroby deskových a stolních her orientovaných právě na finance a hospodaření.

Všechny sady pořadačů si mohou zájemci zakoupit přes e-shop na již zmíněných webových stránkách. Prodej se spustil loni v srpnu. Propagaci těch dětských chce ale autor projektu podpořit aktivněji.

„V současnosti pracuji s několika aktivními místními akčními skupinami, kdy se snažíme přizpůsobit obsah dětských pořadačů pro využití ve školách,“ uvedl. Chtěl by se ale obrátit i na starosty obcí. Od některých už má zpětnou vazbu, že by pořadače mohly být zajímavým dárkem, například při vítání občánků.

Peníze na rozjezd projektu získal Petr Hommer prostřednictvím crowdfundingové kampaně. Zásadní pro něho byla ale také spolupráci s Jihočeským vědeckotechnickým parkem, který se zaměřuje na podporu podnikání v regionu. Instituci sídlící v Českých Budějovicích považuje za ideální pro začínající podnikatele.

„Osobně mi pomohla nejen s motivací vůbec začít, ale také ve formě získání důležitých kontaktů a zásadních informací, které mě posunuly o slušný kus dál,“ dodal.