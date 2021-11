S mobilní aplikací pro běžné výletníky i dobrodruhy chce dobýt Evropu

Zájemci v aplikaci najdou rozsáhlou databázi tras včetně mnoha jejich různých parametrů, ale také předpověď počasí, možnosti přespání v okolí nebo zdroje vody, které mohou lidé na treku využít.

„Zároveň se dozvědí, jaké potřebují na trasu vybavení, k tomu jim pomohou fotografie nebo recenze ostatních výletníků. Ti se navíc mohou v aplikaci domlouvat na společných výpravách, takže zároveň funguje i jako sociální síť pro cestovatele a dobrodruhy,“ popisuje 26letý marketingový specialista Karel Šimek.

Základy pro svůj projekt položil na studijním pobytu ve Finsku v době, kdy studoval na Jihočeské univerzitě. Celý pokoj si tehdy polepil papírovými štítky s nápady, a když se vrátil do Česka, začal pro svůj záměr od základů budovat tým, jenž dnes čítá 16 členů. Společné zázemí nakonec našli v Jihočeském vědeckotechnickém parku v Českých Budějovicích.

„Můžeme zde růst díky jednomu z předchozích projektů Guide Group, v němž jsme s kolegy propojovali průvodce s cestovními kancelářemi. Tehdy jsme zaujali na soutěži Jihoczech pro zajímavé startupy a mohli jsme se zde pracovně usadit,“ vysvětluje Šimek, který před Adventurerem založil také online magazín o motivaci a obchodu s názvem Člověk bez hranic.

Než se ale mladý podnikatel pustil společně se svými kolegy do vývoje aplikace, bylo třeba zjistit, zda o ni bude vůbec zájem.

„Půl roku nám trvalo, než jsme si ověřili, jestli to bude mít smysl. Nakonec nám z mnoha set respondentů 94 procent řeklo, že jinou podobnou aplikaci nezná, a dokonce o dvě procenta víc lidí si myslelo, že by měla pro ně užitek,“ říká s tím, že se mu tím ukázala velká díra na tuzemském trhu.

A právě v Česku by si rád Šimek vyzkoušel, zda nemá aplikace ještě drobné nedodělky, které bude třeba před vypuštěním do světa odladit. První uživatelé si ji budou moci vyzkoušet už v první polovině prosince.

„Doufáme, že v půlce příštího roku se rozrosteme dále do Evropy. Začít chceme na Slovensku a pak bychom rádi pronikli i na trh ve Velké Británii, Francii, Německu či Rakousku,“ naznačuje plány.

V té době už by Adventurer mohl mít podle Šimka okolo 50 tisíc uživatelů, do zahraničí by tak vstupoval jako silný a zavedený hráč. Už nyní hlásí dva tisíce předobjednávek. Solidní zájem naznačuje také úspěch v crowdfundingové kampani, kdy na platformě Hithit získal tým za 45 dní od dárců téměř 600 tisíc korun.

„Hodně nás to namotivovalo a ukázalo nám to, že takový projekt má smysl dělat. Kampaní jsme se utvrdili v tom, že aplikaci můžeme dotáhnout až do konce. Díkybohu si to myslel i náš investor, který nás od té doby podporuje,“ vypráví s úlevou Šimek.

Zároveň také připouští, že taková částka na vývoj celého projektu ani zdaleka nestačí. Podle jeho propočtů vychází veškerá příprava od nápadu po dokončení posledních úprav na čtyři a půl milionu korun.

„Jen základní osekaná verze aplikace vychází na dva miliony. Není to žádná levná záležitost, i když se může zdát, že by takový prográmek mohl připravit jeden člověk. Od ledna by se nám ale část investic mohla začít pomalu vracet,“ dodává Šimek.

Zcela hotovo by podle něho mělo být právě těsně před vstupem na zahraniční trhy. Zároveň ale Šimek připouští, že některé funkce v příštích měsících ještě přibudou.

„Určitě bude prostor pružně reagovat na potřeby uživatelů. Přece jen máme široký záběr od dovolenkářů s láskou k přírodě a aktivnímu životnímu stylu až po extrémní dobrodruhy, kteří hledají na cestách adrenalin,“ vysvětluje autor projektu.