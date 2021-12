Jihočeška pomáhá zvířatům v nouzi, tvoří a prodává originální trička

K výtvarnému umění má blízko odmalička a láska ke zvířatům je to, co ji vystihuje úplně nejvíce. Spojit tyto dvě vášně se tak více než nabízelo.

Aby se značka Magic Animal, pod kterou Barbora Znoj Novotná tvoří, dostala do povědomí, stačilo málo – před dvěma lety namalovala obraz a jeho fotku zveřejnila na sociálních sítích. Zájem o něj ji překvapil.

„Nešlo o obraz na zakázku. Vznikl proto, že jsem tehdy měla potřebu něco vytvořit. A napadlo mě nabídnout ho k prodeji. Zamluvený byl za neuvěřitelných pět minut,“ vzpomíná.

Základem je silueta zvířete na tmavém podkladu. Do ní intuitivně vmalovává prvky vycházející z ornamentu a techniky mandaly. Mezi motivy převládají různé rasy psů, k nimž má jako chovatelka anglických kokršpanělů nejblíže. Najdeme mezi nimi ale také plameňáka, lišku, kočku nebo sovu.

Přestože výtvarné podnikání odstartoval obraz, bylo Barboře jasné, že nemůže jít pouze touto cestou. Originálně ztvárněná zvířata mnoho lidí upoutala, ale zároveň k autorce přicházely ohlasy na příliš vysokou cenu. „Chápu, že ne každý si obraz za několik tisíc může dovolit. Na druhou stranu se ale jedná o originál, nad kterým strávím desítky hodin. Nemůžu jít s cenou příliš dolů,“ vysvětluje.

Kompromis našla rychle a vymyslela, že své motivy bude tisknout na trička. Zvolila digitální tisk, který se co do kvality řadí k dobrému průměru a má navíc tu výhodu, že je možné ho provést i v malém nákladu.

Pánských i dámských zvířecích triček už prodala několik stovek. A nosí je lidé nejen v Česku, ale také na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Německu nebo Španělsku. Její obrazy visí také ve Velké Británii. Důvod je podle Barbory jednoduchý. „Lidí, kteří milují zvířata, je zkrátka hodně. A tahle láska nemá hranice,“ říká a usmívá se.

Pracuje jako veterinární sestra v Třeboni

Trička z dílny vystudované zemědělské inženýrky zootechniky nejsou výjimečné pouze svou jedinečností. Z každého prodaného kusu Barbora posílá 100 korun na konkrétní neziskovou organizaci, která pomáhá opuštěným nebo nemocným zvířatům.

„O Češích je všeobecně známé, že rádi pomáhají. Ne každý ale udělá to, že by poslal peníze třeba na útulek. Koupí mého trička, ale i dalších produktů se mu to povede. Pořídí si originální designový kousek a ještě podpoří dobrou věc,“ uvádí. Dobročinný přesah je podle ní na celém projektu to nejdůležitější.

Kromě triček si lidé mohou na webu magic-animal.cz koupit také ručně šité polštáře nebo návleky pro kokršpaněly, které mohou přispět k prevenci ušních zánětů. Chystanou novinkou jsou také čepice a nákrčníky.

Starat se o webové stránky, sociální sítě, uhánět dodavatele, tvořit a vyřizovat objednávky Barbora stíhá i při zaměstnání na plný úvazek. Místo veterinární sestry na klinice v Třeboni zatím ale opouštět nechce.

„Umím si představit dělat jen Magic Animal a k tomu třeba na půl úvazku učit zootechnické předměty. Ale přiznávám, že se toho v této nejisté době bojím,“ říká.

Autorka projektu, který ve svých loňských začátcích uspěl i v soutěži T-Mobile Rozjezdy, má ale jasnou představu o rozvoji. „Do sortimentu chci zařadit kabelky na venčení, výcvikové sukně i pelíšky. A prodávat hlavně na psích výstavách,“ dodává.