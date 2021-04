Nové učitele si musíme vychovat, ne vykrádat, říká náměstek pro školství

V čele školství na jihu Čech není ještě ani půl roku, přesto jsou to pro něho zdaleka nejnapjatější okamžiky jeho profesního života. Náměstek hejtmana Pavel Klíma ale vedle hašení následků pandemie spřádá plány, jak posunout úroveň škol na jihu Čech výš.

„Stává se, že sousedící školy si často konkurují stejnými obory. Byl bych rád, kdyby mezi nimi nebyla rivalita a více spolupracovaly,“ přeje si bývalý ředitel ZŠ Malšice na Táborsku.



Krátce po vašem zvolení do rady kraje jste prohlásil, že jihočeské školství potřebuje nový, moderní rámec. Jak by měl vypadat a jak jste to myslel?

Setkával jsem se ještě jako ředitel školy s názorem, že Jihočeši jsou ve vzdělání spíše tradicionalističtí a trochu nás míjí nové trendy. Rád bych jako náměstek takové vnímání změnil, a to i na základních školách. Cesta k nim bude hlavně přes ředitele, a to pomocí vládní strategie 2030+. Nerad bych, aby skončila v šuplíku jako spousta podobných předcházejících plánů.

V čem přesně by měla tato strategie jihočeským školám pomoci?

Řeší školství jako celek, přesahuje krajské vidění a bude na ředitelích, aby myšlenku nové filozofie vzdělávání přijali. Týká se to třeba zájmového vzdělávání. Máme tu pod krajem síť domů dětí a mládeže, které mohou vstupovat i do procesů jednotlivých škol. Vezměme si třeba robotiku, kdo na základní škole umí systémově tuto oblast vyučovat? Domy dětí na to mají specializované pedagogy a ti by tak mohli pomoci i jinde. Pracujeme už teď s lidmi z odboru školství na podobě strategie přímo pro náš kraj. Chceme být dopředu připravení.

Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Arnošt Štěpánek nedávno upozorňoval, že školy spolu málo komunikují, a tím se brzdí jejich rozvoj. Vnímáte to z pohledu jižních Čech podobně?

Ano, stále existují případy, kdy některá ze škol neřeší oborovou nabídku ve svém regionu. Stává se, že si konkurují stejnými nebo podobnými obory, a to stojí třeba deset kilometrů od sebe. Byl bych moc rád, kdyby mezi nimi nebyla rivalita a více spolupracovaly. Zároveň vidím inspiraci v projektu Praha školská, kde školy z hlavního města sdílejí ve virtuálním prostoru své zkušenosti mezi sebou, ale i s rodiči a studenty. Mohla by to být jedna z cest, kde by se všechny tři strany navzájem potkávaly i u nás.

Pavel Klíma (49 let) Narodil se v Táboře a vystudoval učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Mezi roky 2003 a 2020 vedl jako ředitel ZŠ v Malšicích na Táborsku. Od roku 2016 je krajským zastupitelem, od loňska náměstkem hejtmana pro oblast školství. Je malířem a grafikem, rovněž členem Asociace jihočeských výtvarníků či výtvarné skupiny KOSA a sdružení výtvarníků FF16. V roce 2017 neúspěšně kandidoval do Poslanecké sněmovny jako lídr TOP 09 na jihu Čech. Je ženatý a má tři děti.

Jste tedy spokojený s tím, jaká zaměření střední školy v kraji nabízejí?

Za prvé je nutné respektovat ředitele, kteří znají lokální prostředí. Na druhou stranu ale musíme reagovat na trendy a vývoj vzdělávání. Momentálně chybí třeba obory zabývající se kybernetickou bezpečností. Ministerstvo pro ni nabízí účast v pilotním projektu, a teď už víme, že se na něj zaměří na sezimoústecké technice. Mohla by tak být brzy jednou ze čtyř škol v republice, jež obor bude nabízet.



Premiér Andrej Babiš tvrdí, že maturita už není pro absolventy středních škol důležitá. Umíte si představit, že by se klasické zkoušky skutečně zrušily?

Rozhodování o maturitách se kvůli němu stalo politickou věcí. Byli jsme skutečně kousek od toho, abychom měli úřední maturitu. Na rovinu ale říkám, že takový způsob je zcela legální a byl přijat i na Slovensku nebo ve Velké Británii či Francii. Takto závažné rozhodnutí by se však mělo dělat po intenzivní diskusi, a ne že to premiér na radu svého PR týmu oznámí na svém blogu.

Jak ale přistoupit k maturitám tak, aby zohlednily současné problémy s výukou?

Musíme hledat míru obtížnosti tak, aby respektovala nenadálou situaci studentů a zároveň dostála váhy slova maturita. Věřím ředitelům, že se zachovají jako odborníci a tuto rovnováhu na škole dokážou najít. Jenže máme konec března, stále špatnou situaci a věřím, že odložení původního termínu maturit bude ku prospěchu věci. Doufám, že očkování učitelů skutečně pomůže návratu dětí do škol ještě v letošním školním roce.

Spolupracuje kraj s ministerstvem na zajištění ochranných pomůcek včetně testů na covid?

Jejich nákup máme mezi sebe rozdělený, a co si pamatuji, nikdy se nestalo, že by náš kraj měl nějaký nedostatek. V otázce testů všichni víme, že nejsou ideální pro děti. Jestli se ale ve firmách ukazuje, že plošné testování funguje, mělo by se tak zavést i do škol. Neříká se mi to snadno, ale testy u malých dětí vidím stále problematicky. Rád bych argumentoval postojem odborníků na vládě, ten ale nevidíme. Pokud to bude jeden z klíčových bodů k jejich otevření, budeme to muset podstoupit.

Bude jich nakonec dost?

Ve skladech státní hmotné rezervy je nyní okolo pěti milionů testů pro školy, takže do konce června by to mělo vydržet. Víc už jich v tuto chvíli nemá cenu kupovat, protože nikdo neví, jak se epidemie bude vyvíjet. Naopak víme jistě, že se bude zlepšovat kvalita testů, takže bude moudřejší počkat na ty spolehlivější. Od září by si pak mohly samy školy zajišťovat vlastní testy, které by ministerstvo zaplatilo.

Problémy s distanční výukou hlásí hlavně odborná učiliště s tříletými obory. Nehrozí, že tím region přijde o řemeslníky, kterých je už tak nedostatek?

Pokud začneme rozvolňovat, musí mezi prvními být i učňové, především ti v závěrečných ročnících. Stále věřím, že se je podaří adekvátně připravit pro jejich profese. Už se ale ředitelům hromadí žádosti od učňů v prvním a druhém ročníku, kteří by rádi dobrovolně celý ročník opakovali. Ta možnost tu samozřejmě je a je to podle mě správná cesta.

Když opustíme téma koronaviru, problém je také stále vyšší věk učitelů. Jak do jihočeských škol přilákat mladé pedagogy?

V případě dlouhodobého řešení se nabízí snaha zvyšovat prestiž učitelství a lákat maturanty ke studiu pedagogických fakult. Pomoci může i zvyšování platů. Bohužel se ukazuje, že na Jihočeské univerzitě každoročně nastupuje 700 studentů a školu dokončí jen stovka z nich. V oboru jich pak pracuje opět jen část.

Napadá vás i rychlejší řešení?

Řada ředitelů se pokouší problém hasit tím, že přetáhne chybějícího učitele jiné škole. Vykrádáním se ale komplikace přesunou jinam. Daleko lepší způsob je si je vychovávat. Umím si představit, že se mohou ředitelé obracet na různé inženýry, kteří by chtěli učit. Ti by si mohli doplnit pedagogické vzdělání a nastoupit na školu. Pak můžeme také chybějící učitele z jiných krajů lákat na dostupné bydlení, půjčky nebo jiné benefity.

Má podle vás novela zákona, podle níž by na školách mohli učit i nepedagogičtí odborníci z praxe, potenciál zvrátit trend úbytku učitelů?

Rozhodně by to pomohlo, bohužel ji Senát teď vrátil do Poslanecké sněmovny. Nevidím rozumný důvod, proč nenechat ředitele přijmout odborníka, i když mu chybí požadovaná kvalifikace. Podle našich zákonů by dnes ani nobelista v oboru nemohl jít učit, pokud by mu chyběla. Tím ale nechci vůbec popírat roli pedagogických fakult.

Až do podzimu jste vedl jako ředitel ZŠ v Malšicích. Stýská se vám po práci s dětmi?

Samozřejmě, že mi běžná výuka chybí, ale zkuste se teď zeptat kolegů, co učí děti za monitorem. Musím všem učitelům složit hlubokou poklonu a skutečně se těším na dny, až se ve školách budou potkávat učitelé se žáky. Zcela jistě obě strany kvůli pandemii citelně strádají.