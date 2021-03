Vakcíny do škol. Ředitelé na jihu Čech chtějí návrat žáků, doma leniví

Učitelů a pedagogických pracovníků je v Jihočeském kraji přibližně 18 tisíc. A skoro tři tisíce z nich tento týden dostanou první dávku vakcíny proti covidu.

Všechny by v regionu dokázali kompletně naočkovat maximálně do tří týdnů. To by ale musel být nejdříve dostatek ochranných látek k dispozici.

Registrace každopádně začala už v sobotu a v neděli pak následovalo přidělování termínů. „Máme zhruba 2 900 vakcín pro pedagogy na tento týden a termíny vypíšeme na úterý a na středu ve všech okresech našeho kraje,“ potvrdil jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Protože od pondělí musí hejtmanství mimo jiné zajistit fungování krizových škol a školek v regionu, chce Kuba, aby mezi prvními očkovali právě pracovníky těchto zařízení. „Pokud nám v dalších týdnech přijde dostatek vakcín, měli bychom naše učitele naočkovat za dva až tři týdny, abychom pak byli připraveni na postupné rozvolňování a vracení našich dětí do škol,“ uvedl dále hejtman.

Kapacity jihočeských Očko center jsou dostatečné. Vedení kraje prosí všechny pedagogy, kterým přijde SMS s termínem, aby ho zítra nebo ve středu opravdu využili.

Podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Klímy je dobrou zprávou, že ministři označili po seniorech právě učitele jako další prioritní skupinu. Pokud vakcína do center dorazí včas, měli by být maximálně do konce března připravení k obnovení výuky. „K tomu by mohla pomoci ta od společnosti AstraZeneca, které má být na skladech dostatek,“ doplnil Klíma. Další rozvolňování ve školství by podle něj nyní bylo velmi nezodpovědné.

O dalším postupu v registraci učitelů k očkování a jeho provedení mají ředitelé dostatek informací, jak vyplývá z jejich reakcí. I zde se však objevily nejasnosti. Otázky vyvstaly hlavně u přednostních skupin. Ty se určují mimo jiné podle toho, jaké ročníky momentálně učí.

„Nikdo nám zatím neodpověděl, jestli se návrat dětí do škol týká i žáků kvarty, kteří u nás odpovídají deváťákům. Prioritně očkovaní by měli být učitelé, kteří se vrátí do škol jako první, a ti by byli vedle maturitní oktávy v kontaktu i s nimi. Očekával bych propracovanější materiály od ministerstva školství,“ vysvětlil ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou Milan Šnorek.

Toho těší také mimořádně velký zájem ze strany učitelů. „Berou to víceméně pozitivně. Až na jednoho, který už má proti koronaviru protilátky, se nechají u nás očkovat všichni. Velký zájem je i u dalších zaměstnanců školy,“ potvrzuje Šnorek. Zároveň dodává, že je maximální proočkovanost personálu nutná k obnově prezenční výuky v jakémkoli rozsahu.

S tím souhlasí také ředitel 1. ZŠ T. G. Masaryka v Milevsku Martin Hrych. Podle něho není možné opomenout nikoho, kdo může s dětmi ve škole přijít do styku. Je nutné dát vakcínu třeba i kuchařkám a dalším pracovníkům. „Celkově je u nás zájem okolo 80 procent všech zaměstnanců, což je podle mě slušné číslo,“ spočítal Hrych.

Žákům vadne morálka

I jeho mrzí chaotická vyjádření ze strany ministerstva. Zatímco minulé pondělí se ještě otevřeně mluvilo o nástupu deváťáků a maturantů do škol, ve čtvrtek večer byla hotovou věcí kompletní uzávěra. „Ponechat nejmenší ročníky ve škole by byla nejlepší varianta i za cenu masivního testování. Už teď jsou dopady přerušené výuky výrazně vidět a netýká se to jen vědomostí. Dětem chybí sociální kontakt s vrstevníky a ztrácejí návyky v běžném denním provozu,“ dodává milevský ředitel.

Jako tragickou vnímá situaci jeho kolega Lubomír Pospíchal ze ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí, který se obává obrovského výpadku ve znalostech žáků.

„Pokud bude zavřeno dlouhodobě, je to podle mě fatální selhání. Na podzim jsme byli ubezpečováni, že se vše bude řídit podle systému PES. Uzávěra tedy neměla hrozit, ale to už dnes neplatí. Tíhu celé pandemie nesou i drobní obchodníci a služby,“ říká rozhořčeně Pospíchal. Sám si také všímá vadnoucí morálky všech žáků od třetí třídy výš, u nichž klesá chuť se i nadále učit distančním způsobem.

„U deváťáků je to stoprocentně patrné. Snažíme se jim pomoci s přípravou na přijímací zkoušky alespoň formou konzultací, ale to můžeme dělat maximálně tak pro český jazyk a matematiku. Problém budeme mít i s prvňáčky. Vůbec si neumím představit, jak teď zvládnou výuku na dálku přes počítač,“ obává se Pospíchal.