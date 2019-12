Vyhláška o nočním klidu zavře dřív podniky v pěti budějovických ulicích

Lokalit, které schválili radní, je celkem pět. V připravené vyhlášce na webu města ale zatím popsané nejsou, protože vedení radnice chtělo počkat na pondělní hlasování zastupitelstva.

Podle informací redakce by se změna měla týkat částí ulic J. Opletala, Karla IV., Široká, Krajinská a Piaristická. Jestli budou součástí plánu všechny zmíněné lokality, se podle všeho dozví až zastupitelé.

Pokud vyhlášku posvětí, na vybraných místech město omezí provoz nočních podniků. Ve všední den by museli provozovatelé zavřít do půlnoci, ve dnech, po kterých následuje sobota, neděle či státní svátek, do dvou hodin ráno.

Radnice věc řešila několik posledních měsíců. Situace byla na některých místech neúnosná kvůli rušení nočního klidu. Na městský úřad přišlo kvůli hluku i několik petic.

Lokality, kde podniky omezí provozní dobu Ulice J. Opletala - mezi ulicemi Sokolská a Branišovská Ulice Karla IV. - mezi ulicemi Dr. Stejskala a Kněžská Ulice Široká - mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala Ulice Krajinská - mezi ulicemi Mlýnská stoka a Na Sadech Ulice Piaristická - mezi ulicemi Česká a Krajinská

I proto vznikla iniciativa Chceme noční Budějce, do které se zapojilo zhruba patnáct provozoven, aby se situace v jejich okolí zlepšila.

„A to se také stalo. Z dvanácti problematických lokalit, které jsme měli vytipované, jich dnes zbylo jen pět. Počet výjezdů městské policie na rušení nočního klidu do těchto míst dramaticky poklesl,“ reagoval náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice).

Čísla podle náměstka mluví jasně. Zatímco v době od ledna do začátku dubna vyjížděli strážníci kvůli rušení nočního klidu v 337 případech, po oznámení přípravy vyhlášky a vzniku skupiny Chceme noční Budějce klesl tento počet o přibližně polovinu.

„Díky tomu projektu se počet výjezdů výrazně snížil. Jednotlivé podniky se domluvily na spolupráci, což celou situaci zlepšilo,“ popsala mluvčí městské policie Věra Školková.

To se však nestalo všude. „Někteří i nadále nemají žádný zájem na tom, aby se situací cokoli dělali, proto k této úpravě přistupujeme,“ vysvětlil Thoma rozhodnutí radnice.

Tuto samolepku mají podniky, které se zapojily do iniciativy v Českých Budějovicích.

MF DNES oslovila některé podniky, kterých by se omezení v případě schválení mělo dotknout. Provozovatelé ale věc zatím nechtěli komentovat.

Iniciativa Chceme noční Budějce tím podle všeho nekončí. Radnice bude ve spolupráci s provozovateli a strážníky v monitorování i nadále pokračovat a výsledky pravidelně vyhodnocovat.

„Vytvořili jsme program, který se snaží lidem vysvětlovat, že se mají chovat ohleduplně ke svému okolí. Řešili jsme různé nástroje od snížení hluku po zákaz vynášení skla na ulici. Rozjela se komunikace, která tady dosud nebyla. Z mého pohledu je výsledek úspěšný,“ potěšilo Lukáše Michala z klubu K2 na Sokolském ostrově, jenž byl u vzniku iniciativy Chceme noční Budějce. Její samolepky potkávají lidé především v podnicích v centru Budějovic.