Kluby v Budějovicích mají dokázat, že v noci zůstane klid i bez vyhlášky

Pokud si ven budete chtít vzít skleničku, ochranka vás nepustí. Když budete před klubem příliš hluční, upozorní vás, abyste se ztišili. Tak to bude nadcházející měsíce vypadat před některými podniky v Českých Budějovicích označenými speciální samolepkou s nápisem: Chceme noční Budějce.

Jejich majitele rozčílil plán radnice omezit provozní dobu na některých místech, kde se řeší problémy spojené s rušením nočního klidu. Proto začali jednat a sešli se s vedením města. Více než desítka zástupců nočních barů či hospod včetně těch z centra našla s náměstky kompromis. Zatím potrvá několik měsíců.

„Provozovatelé nočních podniků zajistí přes vyhazovače či personál absolutní zákaz vynášení čehokoliv ven včetně skla, kelímků, talířků a tak dále. Dál se ochranka u podniků efektivně postará o to, aby byl pořádek uvnitř i před provozovnami. Nebudou pobíhat po celé ulici, ale budou se starat, aby lidé, kteří venku třeba kouří, tolik nehlučili. Zároveň by měly mít hudební aparatury omezovače výkonu, aby zvuk neotřásal celým domem,“ vyjmenoval novinky náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Budou se scházet dál

Zástupci podniků se teď budou pravidelně scházet s městskou policií a městem, aby si předávali zkušenosti.

„Myslím, že každý krok může pomoci. Neříkám, že se to tím úplně vyřeší, pořád je to o lidech, ale každé takové rozhodnutí je určitě dobré. My ho vítáme. Na průběžných schůzkách se bude vyhodnocovat, jestli došlo ke zlepšení,“ uvádí mluvčí budějovických strážníků David Štýfal.

To vše má přispět ke snížení počtu stížností na rušení klidu kvůli lidem v ulicích. Radnice tak částečně ustoupila a prozatím nebude měnit provozní dobu v podnicích.

Tuto samolepku mají podniky, které se zapojily do iniciativy v Českých Budějovicích. Snaží se o dodržování nočního klidu, aby nemusela radnice zřídit vyhlášku omezující otevírací dobu.

„Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a setkali se s vedením radnice. Myslím, že hospodští teď mají šanci udělat vše pro to, aby mohli fungovat bez omezení dál a lidé v jejich okolí žít v klidu. Jsou to kroky, které by mohly pomoci,“ věří David Šafránek, který vede Media Karaoke Music Bar na náměstí Přemysla Otakara II.

„Pokud se hledá nějaký logický model, jak zabránit nadměrnému hluku se zapojením provozovatelů, tak to považuji za racionální cestu. Trochu mi ale vadí, že se přenáší povinnosti městské policie na majitele podniků. Myslím, že pokud se jedná o hluk na ulici, tak od toho tady má město strážníky,“ reaguje na postup města opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS).

Zkušební provoz potrvá do září. Poté radnice rozhodne, jestli kroky situaci zklidnily, k čemuž poslouží statistiky strážníků i názory lidí, jichž se hluk týká. Pokud se tak nestane, předloží radní zastupitelům vyhlášku. Ta určí přesnou otevírací dobu ve vybraných lokalitách.

Ve Znojmě nakonec vyhlášku přijali

Podle ní by musely podniky otevírat nejdříve v šest hodin ráno. Pokud bude následovat pracovní den, musely by zavřít o půlnoci, v případě, že by následoval den volna, by to bylo ve dvě hodiny ráno.

„Součástí vyhlášky by byla i grafika s částmi města, kterých se bude regulace týkat. Jsou to provozovny napříč městem,“ říká Thoma.

Uvědomuje si také fakt, že se pokus nemusí osvědčit. „Podobnou cestou šlo nedávno Znojmo. Nakonec ale rozhodlo, že to efekt nepřineslo, a zastupitelstvo schválilo vyhlášku. Máme možnost tuhle cestu využít, tak to zkusme,“ dodává Thoma. K projektu se mohou přidat i další podniky ve městě, které si vylepí samolepku s nápisem Chceme noční Budějce.

„Musí se srovnat prostředí mezi podnikateli a lidmi, kteří bydlí v okolí. Za mě je velký problém u mladistvých do 18 let. Ti si seženou víno, napijí se na Sokolském ostrově, my je do podniku nepustíme a oni pak sedí na chodníku nebo lavičce a dělají hluk. Pokud se zintenzivní hlídky, aby mladí nemohli být ve městě opilí, polovina problému je podle mě pryč,“ přidává Šafránek.

I proto má městská policie spolupracovat i s dalšími orgány, mezi nimiž je třeba ten sociálně-právní ochrany dětí. Zapojit se mají také stavební či živnostenský úřad.