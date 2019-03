Budějovice připravují vyhlášku omezující otevírací dobu barů a nonstopů

Strážníci, policisté i záchranáři tady zažili snad všechno od lehkých potyček až po velké rvačky. Výjimkou není sprejerství, ničení majetku nebo krádeže. Ulice Široká a Dr. Stejskala v Českých Budějovicích jsou místa, kde v nočních a brzkých ranních hodinách klid rozhodně nebývá. A místním to vadí.

Rozhodli se proto sepsat petici, kterou se v pondělí zabývali radní města. „Jsou tam tři podniky s velmi dlouhým nočním provozem. Viděl jsem kamerové záznamy. Skutečně tam ve dvě hodiny ráno dochází k brutálním rvačkám, ke kterým vyjíždí sanitky i policie. Dotyční ohrožují sebe, ale také významně komplikují život lidem, kteří tam žijí,“ uvádí náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Pod petici se podle něj podepsaly desítky lidí. Její iniciátoři věc nechtěli komentovat.

Zhruba tři měsíce bydlí naproti jednomu z nočních klubů dvacetiletý František Háva. „Je pravda, že se to tady někdy semele. Stává se to dvakrát až třikrát do týdne. O petici jsem neslyšel a asi bych ji podepsal, kdybych o ní věděl. Já mám naštěstí ložnici do dvora,“ líčí.

Že jsou stížnosti místních oprávněné, potvrzují statistiky městské policie, která pro MF DNES spočítala počet výjezdů do těchto dvou ulic nedaleko náměstí Přemysla Otakara II.

„Od letošního 1. ledna do 12. března evidujeme patnáct stížností na rušení nočního klidu. Loni jich bylo za stejné období devět. V průběhu celého roku počty samozřejmě narostou. Čísla jsou ale jen oznámení. Některá z nich se potvrdí, jiná ne,“ vysvětluje mluvčí českobudějovických strážníků David Štýfal.

Rušení nočního klidu a rvačky řeší strážníci po celém historickém centru. Nejrizikovější bývá třetí až čtvrtá hodina ranní.

Podle statistik státní policie je meziroční počet trestných činů a přestupků od 1. ledna do 11. března v obou ulicích o něco vyšší. „Jeden z posledních případů je krádež stěračů ze dvou osobních vozidel. Dosud neznámý pachatel odcizil dva páry stěračů a způsobil škodu tisíc korun,“ zmiňuje mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

Svou zkušenost přidávají i záchranáři. „Rvačky jsou tam často. Během pátků tam vyrážíme pravidelně a většinou jsou to úrazy po potyčkách,“ říká mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Podobných míst je v krajském městě více. Vedení radnice autorům petice odpovědělo mimo jiné tím, že je připravené podpořit dodržování nočního klidu novou vyhláškou. O její podobě jednali radní v pondělí.

„Nepůjde o plošnou regulaci, která by platila na celém území města. Drtivé většiny zařízení se vůbec nedotkne. Vyhláška pojmenuje konkrétní lokality, kde podle zpráv městské či republikové policie dochází k největšímu výskytu negativních jevů spojených s rušením nočního klidu,“ popisuje Thoma. Podle něj jde hlavně o lokality v centru a na sídlištích.

Přesnější podmínky budou radní ještě projednávat. Ve vyhlášce by však neměla být takzvaná technická přestávka.

„Začátek provozní doby těchto zařízení by byl nejdříve v šest ráno. Ukončení provozu ve vybraných lokalitách bude v pracovní dny o půlnoci a ve dnech, kdy následuje pracovní volno nebo klid, ve dvě hodiny ráno. Připomínám ale, že je to věc, o které se bude ještě diskutovat. Může se stát, že se časy změní, než půjde materiál do zastupitelstva,“ upřesňuje Thoma.

Radní na podzim chtěli poslat materiál do zastupitelstva nejpozději v březnu tohoto roku. Vše se však zpozdilo. Teprve nyní budou vypracovávat přesnou podobu vyhlášky, která bude ve vybraných lokalitách regulovat provozní dobu nonstopů a nočních barů. Až poté předají materiál zastupitelům k projednání a schválení. „Stane se tak v nejbližších měsících,“ dodává Thoma.