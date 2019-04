Češi vyrobí kalhotky, co odolají noži a zavolají pomoc. Zájem je v Německu

Na speciálních kalhotkách nyní jihočeská firma pracuje. Jelikož je teprve vyvíjí a možná se na nich bude podílet s dalšími partnery, nechce zatím zveřejňovat, jak bude výsledný produkt vypadat.

„Svým způsobem se výrobek podobá pásu cudnosti. Jsou to kalhotky, které mají uzavřené lemy u pasu a stehen zařízením, které se nedá rozstřihnout nebo rozříznout,“ popisuje Mario Vlček s tím, že při výrobě chce firma použít speciální superpevné tkaniny. Když někdo vlákno naruší, má se rozhoukat senzor.

Moira, která nabízí funkční prádlo, chce nejdříve vytvořit kalhotky. K nim by pak firma chtěla přidat overal, který by tělo chránil od krku po stehna. Poptávka přišla podle Vlčka z Německa a Švédska.

„Zájem mají především otcové. Většinou mají strach o své děti. Dále to jsou lidé, kteří rádi běhají, nebo se zkrátka pohybují v přírodě a mají obavu o své zdraví. Ženy tam cítí menší bezpečí. Je to spontánní reakce. Neví, jak se ochránit proti sečným zbraním, aniž by si museli kupovat nějaké nápadné oblečení. Chtějí mít dojem, že jsou v bezpeční, a zároveň to není vidět,“ dodal Vlček.

Moira už nyní spolupracuje s několika vojenskými jednotkami po celém světě. Dodává jim například skrytá balistická trička. Zabránit mají bodnutí nožem. Textilní firma měla loni tržby zhruba 97 milionů korun. Zisk by měl dosáhnout šest milionů po zdanění.

Celkem má firma stovku zaměstnanců. Moira se také snaží kultivovat prostor, ve kterém podniká. V centru Strakonic zakoupila areál bývalé textilky, který postupně proměňuje. Po celém Česku má 34 prodejen.