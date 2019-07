Na Lipně se utopil plavec, za týden je to už třetí utonulý na jihu Čech

Starší muž se šel do Lipna vykoupat v úterý po 16. hodině v obci Lipno nad Vltavou. Plaval od veřejné pláže směrem na přehradu. Když se nevracel, upozornila záchranáře jeho partnerka.

„Do akce se zapojili kromě policistů, také vodní záchranáři, zdravotnická záchranná služba a hasiči. Po muži pátral také vrtulník zdravotnické záchranné služby. Před 18. hodinou muže nalezl návštěvník Lipna u břehu nedaleko místa, odkud šel do vody. Nedá se říct, jestli se neštěstí stalo při jeho návratu ke břehu nebo předtím,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Policisté z Lipna nad Vltavou použili při resuscitaci defibrilátor. Přes veškerou snahu se ale muže nepodařilo zachránit. Co přesně se stalo, objasní až nařízená pitva.

Ve stejné den zasahovali záchranáři ve Frymburku. „Okolo 19. hodiny se tady zranil nezletilý chlapec, který si hrál u bazénu. Uhodil se do hlavy a spadl do bazénu. Utrpěl vážná zranění a vrtulník ho přepravil do českobudějovické nemocnice.“ uvedla Uhlířová.

Tragédie z úterka není za posledních sedm dní jedinou na jihu Čech. Minulou středu se u Přední Výtoně na Krumlovsku vydal třiapadesátiletý rybář do lipenské přehrady, aby upravil vlasec. Ztratil se ale z dohledu a i přes rychlý zásah a resuscitaci utonul.

V pátek odpoledne pak vyjížděli policisté a záchranáři ke Strmilovu na Jindřichohradecku, kde v jednom z rybníků utonul při koupání třiasedmdesátiletý muž.

„Pokud se necítíte dobře, do vody nechoďte. Nepřeceňujte své síly a schopnosti. Nechoďte se koupat sami. Vždy alespoň ve dvou nebo upozorněte ostatní jakým směrem budete plavat. Máte-li u vody děti, v žádném případě je nespouštějte z očí. Velmi nebezpečná je kombinace alkoholu, horkého počasí a koupání. Neskákejte do vody v místech, která neznáte. To samé platí při radovánkách u bazénu, které bývají také velmi nebezpečné,“ varuje policejní mluvčí.

Tento týden se stala tragédie také na přehradě Hracholusky na Tachovsku, v rekreační oblasti Butov se utopil asi čtrnáctiletý chlapec.