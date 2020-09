Řemeslník si vydělá často víc než v kanceláři, říká lídr KSČM Nejezchleb

„Chceme ukázat, že předvolební průzkumy jsou mylné. Myslím, že můžeme obhájit současný stav a mít i nadále sedm zastupitelů,“ věří 46letý kandidát na jihočeského hejtmana.

Před volbami kladete důraz na to, že jste omladili kandidátní listinu. Proč?

Myslím si, že moje zvolení do pozice lídra je ukázkou toho, že se naše strana začíná generačně měnit. Často nám lidé vyčítali, že jsme zkostnatělí, což podle mě není pravda. Máme spoustu šikovných lidí i z mladé či střední generace. Chceme vyslat impulz k veřejnosti, že jsme moderní demokratickou levicovou stranou.

Lídrem jste vůbec poprvé. Profesně přicházíte od železnice. Jak jste vnímal nehody, k nimž letos v souvislosti s vlaky docházelo?

Rozhodně bych řekl, že to vždy nebyly nehody Českých drah, jak se často spojuje. Je to lidský faktor. Jako zaměstnanec vidím, že je problém v tom, že se dnes dělá spousta přesčasů kvůli nedostatku lidí. To je jeden z důvodů. Když děláte měsíčně 30 až 40 hodin přesčasů, tak je to zkrátka znát, i přestože se zachovávají odpočinky. Další věc je technický stav strojů. Tyto a další věci se ale mnohdy bohužel nedostanou k vrcholovému managementu.

Může podle vás krajský úřad přispět k tomu, aby se provoz na železnici více zabezpečil?

Myslím si, že to není věc kraje. Týká se to provozovatele dráhy a dopravců. Podle mě České dráhy mají dobré zaměstnance a dbá se na jejich vzdělávání. Každý rok chodíme na přezkoušení z předpisů. Je to opravdu jen selhání jedince. Ve srovnání s počtem nehod na silnici bych tu situaci na železnici tak katastrofálně neviděl. Někdy se to hodně zveličuje.

V předvolebním programu zdůrazňujete význam železničních koridorů. Co považujete za klíčové úseky?

Určitě je třeba dobudovat koridor České Budějovice – Praha. Nedávno jsem někde četl, že se to má zase o rok prodloužit. Podle mě by na tohle měli zatlačit lidé, kteří sedí ve vedení kraje, společně se všemi jihočeskými poslanci. To se koneckonců netýká jen železnice, ale je to věc i slavné dálnice D3. Poslanci i kraj se musí spojit a táhnout za jeden provaz, bez rozdílu politického dresu. Když se to nestane, nevěřím, že se dálnice v dohledné době dostane k rakouským hranicím. Jestliže bude výstavba pokračovat současným tempem, tak se aktuální termíny a odhady nenaplní.

Pokud zůstaneme u dopravy, která je vám blízká, na co by se podle vás mělo hejtmanství zaměřit?

Chybí nám integrovaný dopravní systém. Připravoval se už v roce 2016, ale po volbách se změnilo vedení kraje a nic se nestalo.

Co by přinesl obyvatelům jižních Čech?

Bylo by možné cestovat na jednu jízdenku napříč celým krajem. Pojedete z Jindřichova Hradce do Blatné, využijete k tomu dva vlaky a jeden autobus a vše projedete na jednu jízdenku. K tomu musí zároveň fungovat i dopravní návaznost spojů.

Kraj má společnost Jikord, která se stará o koordinování dopravy v regionu. Jste pro její zachování?

Osobně bych řekl, že když budou na úřadě šikovní zaměstnanci, tak to zvládne sám. Je ale pravda, že podobná instituce funguje velmi dobře v Jihomoravském kraji. Jde o to, jak se to pojme. V současné době ale Jikord neprokázal to, proč vznikl.

Zmínil jste nedostatek lidí na železnici. Kromě nich chybí v kraji dlouhodobě i technicky či manuálně zdatní pracovníci. Dá se s tím něco dělat?

To je velký problém školství. Jihočeský kraj má dostatek škol na dobré úrovni. Je ale problém v proměně škol, které zřizuje. Je nesmírně důležité se soustředit na to, aby se nové generace vychovávaly pro technické a řemeslné obory. Zvýší to zaměstnanost i prosperitu. Na tomhle je potřeba zapracovat.

Jak toho tedy docílit?

Dnes často někdo řekne, že je zedník, a část veřejnosti se na něj dívá skrz prsty. To je špatně. Mladí lidé se vidí, jak sedí v kanceláři u počítače, dostanou mobil a služební auto – ale o tom to není. Šikovný řemeslník si podle mě vydělá mnohdy lepší peníze než člověk v kanceláři. Mladé lidi proto můžeme nalákat třeba tím, že vzniknou nejrůznější programy mezi zaměstnavateli a krajem.

Co by to znamenalo pro samotné studenty?

Je důležité, aby firmy spolupracovaly se školami. Studenti si tam mohou udělat praxi a kraj by tohle měl podpořit.

Když zůstaneme u nedostatku lidí, v programu upozorňujete i na slabý počet zdravotnického personálu.

Zdravotnictví v kraji funguje velmi dobře. Investuje se do vybavení a dokončila se celá řada velkých projektů. Nedostatek personálu ale samozřejmě vidíme všichni. Problém je podle mě v tom, že u nás lékař vystuduje a odchází pryč. Měla by být podmínka, že bude nějaký čas vykonávat lékařskou službu pro náš stát. Není možné, abyste připravil člověka a on utekl do Rakouska či Německa. Je to ale samozřejmě i otázka financí.

Radek Nejezchleb (46 let) Pochází z Vysočiny, ale žije na Jindřichohradecku. Od roku 1992 pracuje u Českých drah. Začínal jako průvodčí a později se stal vlakvedoucím či kontrolním pracovníkem. V KSČM začínal před deseti lety jako řadový člen. V roce 2014 kandidoval do Senátu ve volebním obvodu Pelhřimov a Jindřichův Hradec. V současné době je předsedou okresního výboru KSČM Jindřichův Hradec. Kandidátní listinu vede poprvé. Seriál: Rozhovorem s Radkem Nejezchlebem pokračuje seriál předvolebních rozhovorů s vybranými kandidáty na jihočeského hejtmana.



Na Jindřichohradecku, kde jsme se sešli, už dlouho lidé řeší problém s klesajícím počtem zubařů.

Ano, sám jsem to řešil. Asi před třemi roky mi skončila zubařka a nikdo si její ordinaci nepřevzal. Dlouho jsem hledal a naštěstí našel novou lékařku. Všechno tohle se odvíjí od toho, že stát neví, jaké profese nám chybí. Dřív se školství přizpůsobovalo tomu, jaká povolání byla zapotřebí. Když nebudeme vědět, co nám chybí, budeme na nedostatek doplácet dál.

Jak na to může reagovat kraj?

Vedení krajského úřadu může pracovat na změně školství. Mohl by své školy proměnit a více je zaměřit na řemeslné, technické a další potřebné obory. V dnešní době je podle mě zbytečně vysoký počet míst na gymnáziích. V otázce školství proto budeme usilovat o přizpůsobení sítě středních škol a odborných učilišť požadavkům trhu práce i zachování systému speciálních škol v kraji.

Ve svém předvolebním programu slibujete, že zabráníte privatizaci nemocnic. Máte pocit, že něco takového hrozí?

Věřím, že snad ne. Budeme ale vždy tou pojistkou, která bude takovým případným snahám bránit. Dřív byly snahy zdravotnictví dostat do soukromých rukou.

Co je vaším cílem pro nadcházející volby?

Chceme ukázat, že předvolební průzkumy jsou mylné. Myslím, že můžeme obhájit současný stav a mít i nadále sedm zastupitelů. Když to vyjde, budou to úspěšné volby. Preference nám za čtyři roky klesly a my teď musíme lidem ukázat, co pro ně chceme dělat a že budeme stát na jejich straně.